Elektrifikáciu trate Haniska - Moldava nad Bodvou zabezpečia eurofondy

Košice 24. augusta (TASR) - Projekt elektrifikácie železničnej trate Haniska – Moldava nad Bodvou v dĺžke 21,5 kilometra už má zabezpečené financovanie z eurofondov. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 65 miliónov eur v utorok v Košiciach podpísal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miloslav Havrila.



V rámci projektu vybudujú zariadenia nevyhnutné na jazdu elektrických vlakov, ako trakčné vedenie či transformačné stanice. Zároveň čiastočne zmodernizujú železničný zvršok a spodok a zvýši sa rýchlosť vo vybraných oblúkoch. Ako rezort informoval, tiež vymenia staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia, okrem stanice Haniska, s inštaláciou ich diaľkového zariadenia. Rovnako sa kompletne vymenia nástupištia.



Podľa Doležala prinesie elektrifikácia uvedenej trate obyvateľom rýchlejšie cestovanie do Košíc, pričom budú môcť využiť moderný prestupný terminál s parkovaním v Moldave nad Bodvou. Ako dodal, prispeje to aj k ekologickejšej doprave. "Nebudú tam jazdiť dieselové vlaky, ale moderné elektrické súpravy," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii.



Stavebné práce súvisiace s elektrifikáciou trate realizujú od začiatku júla, keď ŽSR podpísali zmluvu s víťazom verejného obstarávania. Projekt by mal byť hotový na konci roka 2023.



Čo sa týka elektrifikácie vlakovej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, verejné obstarávanie by podľa Doležala mohlo byť vyhlásené na jar budúceho roka. "V princípe sme pripravení obstarávať, ale ešte potrebujeme zapracovať pripomienky Útvaru hodnoty za peniaze k staničným nástupištiam. Projekt potrebujeme prepracovať v tomto duchu," doplnil s tým, že jeho súčasťou je aj modernizácia zvršku trate.