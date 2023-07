Elektrifikácia trate na východe je podľa Hlasu-SD ohrozená

Košice 31. júla (TASR) - Projekt elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou - Humenné na východe Slovenska je ohrozený. Tvrdí to mimoparlamentná strana Hlas-SD. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach o tom informoval člen predsedníctva strany Tomáš Drucker. Ministerstvo dopravy (MD) SR pre TASR reagovalo, že tento projekt určite nezlyhá. Stavba nie je v omeškaní ani podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).



Drucker pripomenul, že ide o jeden z troch kľúčových investičných projektov v rámci plánu obnovy. "Po univerzitnej nemocnici Rázsochy a po univerzitnej nemocnici v Martine vidíme, že aj projekt elektrifikácie vlakovej dopravy, ktorý je taký dôležitý pre zlepšenie infraštruktúry Slovenska, sa nestihne," uviedol. Odvolal sa pritom na zverejnený semafor investičných projektov. "Ak sa pozrieme na termíny, už minulý rok malo byť vydané rozhodnutie, vyrovnané pozemky. Už minulý rok sa mala začať výstavba a deväť mesiacov mešká," povedal s tým, že ak by sa práce nestihli ukončiť, hrozí prepadnutie peňazí z plánu obnovy.



Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová pripomenula, že práce na stavbe prebiehajú. ŽSR podpísali zmluvu na dielo elektrifikácie 11. mája a stavbu odovzdali zhotoviteľovi 31. mája. "Nie je možné byť deväť mesiacov v meškaní. Na realizáciu stavby je zmluvne určených 810 dní a reflektuje požiadavky na úspešné čerpanie z plánu obnovy a odolnosti - jún 2026," vysvetlila. Pre stavbu je podľa nej majetkovoprávne vyrovnanie ukončené na 99,4 percenta a zvyšné nevyrovnané pozemky nemajú vplyv na plynulú realizáciu stavebných prác. Ich vyrovnanie predpokladajú do konca roka.



Podpredseda strany Richard Raši dodal, že zlyhanie projektu elektrifikácie trate by mohlo mať vplyv aj na automobilku Volvo, ktorá má pri Košiciach vybudovať svoj závod, keďže chce využívať železničnú dopravu.



"MD SR nebude komentovať predvolebné vyjadrenia. Sme presvedčení, že tento projekt určite nezlyhá," reagoval na tvrdenia strany Hlas-SD hovorca rezortu Martin Petro. Pripomenul, že štátny tajomník Jaroslav Kmeť sa minulý týždeň zúčastnil aj na kontrolnom dni v Humennom.



Strana tiež požaduje, aby vláda v rámci uvedeného semafora priebežne zverejňovala stav všetkých projektov, nielen tých s investíciou nad 50 miliónov eur.



Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné má umožniť nahradiť motorovú trakciu elektrickou pre väčšinu vlakov na linke Košice - Humenné. Hodnota zákazky predstavuje viac ako 216 miliónov eur bez DPH.