Elektrifikácia vozidiel potrvá desaťročia, tvrdí riaditeľ Bosch

Stuttgart 3. marca (TASR) - Najväčší výrobca automobilových komponentov je presvedčený, že vozidlá so spaľovacími motormi budú jazdiť po cestách ešte najmenej 35 rokov, kým bude dokončená elektrifikácia cestnej dopravy. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Ak by sa s premenou celej globálnej výroby na úrovni zhruba 90 miliónov motorových vozidiel ročne na elektrické verzie začalo aj hneď, bolo by potrebných 16 rokov, kým by sa všetky modely vyrábali len v elektrickej verzii, uviedol riaditeľ Bosch Stefan Hartung v komentároch, ktoré v nedeľu zverejnil web The Pioneer.



Bosch je kľúčovým dodávateľom pre automobilový sektor. Podľa Hartunga sa tak naďalej budú vyrábať autá so spaľovacími motormi, ktoré sa neskôr budú musieť vymeniť. Odhaduje, že na to, aby po celom svete jazdili len elektrické autá, by bol potrebný dvojnásobný čas, aspoň 30 až 35 rokov.



Hartung upozornil tiež, že niektoré vozidlá nakoniec možno nebudú elektrifikované a v Nemecku tak bude pokračovať aj výroba spaľovacích motorov. "Nemôžete prinútiť zákazníkov mimo Európy, aby ich nepoužívali," skonštatoval. Poznamenal, že budú potrebné inovácie, ktoré zatiaľ neexistujú, pričom poukázal na poľnohospodárske stroje. Kombajny napríklad pracujú až 12 hodín denne s výkonom 250 až 300 kilowattov. "S batériou, ktorá by na to bola potrebná, by sa vozidlo pravdepodobne zaborilo do zeme," upozornil.



Hartung potvrdil, že elektrifikácia predstavuje rastúci trh, ale výrobcovia automobilov podľa neho teraz hovoria, že konverzia bude trvať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Poprel však, že by Európska únia postupovala pri stanovovaní cieľov príliš rýchlo. "Pri klimatických cieľoch bolo v prvom rade dôležité, aby sme si stanovili cieľ," dodal.