Elektrifikácia zvyšuje potrebu recyklácie batérií

Jakarta 26. októbra (TASR) - Elektrifikácia, a nielen v automobilovom priemysle, je kľúčová pri prechode od fosílnych palív, ktoré predstavujú viac ako 75 % globálnych emisií skleníkových plynov. Batérie potrebné pre autá a iné zariadenia obsahujú vzácne minerály, ako lítium, nikel a kobalt. Dopyt po týchto kovoch sa môže do roku 2040 zvýšiť až štvornásobne, tvrdí Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). To poukazuje na význam recyklácie batérií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Keď Jayden Goh v roku 2019 založil spoločnosť na recykláciu batérií, vychádzal z predpokladu, že vďaka rýchlej elektrifikácii všetkého od áut až po skladovanie energie sa záchrana kritických minerálov z použitých článkov stane kľúčovou a naliehavou otázkou. O päť rokov neskôr sa jeho podnik EcoNiLi rozšíril z pôvodného malého závodu v západnej Jáve na štyri továrne v troch krajinách s ročnou kapacitou na recykláciu 86.000 ton lítium-iónových batérií, ktoré používajú elektrické vozidlá.



Ťažba nerastov pre batérie podľa ochranárov a aktivistov prispieva k znečisťovaniu životného prostredia. A vyradené batérie po skončení životnosti a ich toxické chemikálie predstavujú ďalšie nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie.



"Vlády by mali uzákoniť politiku, ktorá bude podporovať nariadené minimálnej úrovne recyklovaného obsahu v batériách EV, aby sa znížil dopyt po ťažbe minerálov," povedala Krista Shennum, výskumníčka z mimovládnej organizácie Climate Rights International.



Čína, ktorej trh s elektromobilmi je najväčší na svete, a Európska únia už vyžadujú opätovné použitie niektorých komponentov batérií.



Batérie po skončení životnosti sú kategorizované ako elektronický odpad, ktorý je často nebezpečný. Ale menej ako štvrtina zo 62 miliónov ton takéhoto odpadu vyprodukovaného na celom svete v roku 2022 bola recyklovaná. V niektorých častiach juhovýchodnej Ázie je miera recyklácie elektronického odpadu ešte nižšia. V Indonézii sa v roku 2021 vyprodukovali 2 milióny ton elektronického odpadu a podľa oficiálnych údajov sa recyklovalo len asi 17 %.



Vláda sa to snaží zmeniť. Napriek tomu, že Indonézia je najväčším svetovým producentom niklu, podniká kroky na recykláciu väčšieho množstva batérií. Minulý rok pritom zvýšila produkciu tohto vzácneho kovu približne na 2 milióny ton alebo 55 % svetovej ponuky.



Niklové rafinérie sú z veľkej časti poháňané uhoľnými elektrárňami, ktoré vypúšťajú skleníkové plyny, a pri banskej činnosti sa ničia lesy, plantáže aj pobrežné oblasti.



Niektorí odborníci však varujú, že recyklácia batérií nie je liek na všetko a môže vytvoriť nový súbor environmentálnych a zdravotných rizík. "V súčasnosti samotný proces recyklácie spotrebuje značné množstvo energie a chemikálií," upozornil Erik Prasetyo, výskumník z Nórskej univerzity vedy a techniky.



Globálny biznis v oblasti recyklácie batérií má však do roku 2030 päťnásobne zvýšiť kapacitu, z čoho 70 % bude v Číne, poprednom svetovom výrobcovi lítium-iónových batérií.