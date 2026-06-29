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Elektrina a plyn na burzách mierne zlacneli
Plyn oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnel o viac ako 3 % a cena elektriny zaznamenala pokles o 1,11 %.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Ceny plynu a elektriny na burzách minulý týždeň opäť klesli. Plyn oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnel o viac ako 3 % a cena elektriny zaznamenala pokles o 1,11 %.
V piatok (26. 6.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku klesla na pražskej burze PXE na 106,63 za megawatthodinu (MWh), kým predošlý týždeň uzatvárala na úrovni 107,83 eura/MWh. Udržala sa tak pod hranicou 108 eur/MWh, pod ktorú minulý týždeň v piatkovom obchodovaní klesla prvýkrát od polovice mája.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 40,782 eura/MWh, pričom predošlý týždeň bola jeho cena 42,092 eura/MWh. Najnižšia cena plynu od začiatku konfliktu v Hormuzskom prielive bola v polovici apríla, keď nakrátko klesla na úroveň 38,787 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,145 eura/MWh.
V piatok (26. 6.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku klesla na pražskej burze PXE na 106,63 za megawatthodinu (MWh), kým predošlý týždeň uzatvárala na úrovni 107,83 eura/MWh. Udržala sa tak pod hranicou 108 eur/MWh, pod ktorú minulý týždeň v piatkovom obchodovaní klesla prvýkrát od polovice mája.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 40,782 eura/MWh, pričom predošlý týždeň bola jeho cena 42,092 eura/MWh. Najnižšia cena plynu od začiatku konfliktu v Hormuzskom prielive bola v polovici apríla, keď nakrátko klesla na úroveň 38,787 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,145 eura/MWh.