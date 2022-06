Elektrina pre domácnosti za zvýhodnenú cenu bude iba do spotreby 4 MWh

Bratislava 27. júna (TASR) – Ministerstvo hospodárstva v týchto dňoch končí práce na príprave zmluvy so Slovenskými elektrárňami, ktorá domácnostiam zabezpečí v nasledujúcich dvoch rokoch rovnaké ceny elektriny, aké sú v súčasnosti. Zvýhodnená cena silovej elektriny 61,21 eura za megawatthodinu (MWh) však bude obmedzená výškou spotreby do štyroch megawatthodín. Nad tento limit bude cena elektriny vyššia, upozornil v pondelok na stretnutí s novinármi minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Posledné detaily zmluvy by mali byť dohodnuté v pondelok a v utorok (28. 6.) a pred vlastným podpisom musí zmluvu odobriť aj Európska komisia. "Priemerná spotreba domácností je 2,2 megawatthodiny ročne. Máme elektrinu pre všetky domácnosti, ale bude to zastropované pri štyroch megawatthodinách," povedal Sulík. Koncová cena elektriny vrátane distribučných a iných poplatkov a dane z pridanej hodnoty na úrovni 139 eur za MWh sa od tohto limitu zvýši na regulovanú cenu stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Sulík túto cenu odhadol na 220 až 230 eur za MWh.



Rezort hospodárstva spolu s ministerstvom financií dohodol so Slovenskými elektrárňami stabilizáciu cien energie pre domácnosti ešte vo februári tohto roka, keď predtým ministerstvá zvažovali zavedenie špeciálnej dane zo zisku pre jadrové elektrárne. Pre domácnosti je určených 5,8 terawatthodiny (TWh) a ďalších 0,3 TWh by malo byť pre ostatných odberateľov, ako sú nemocnice, domovy sociálnych služieb či školy. Celková ročná spotreba elektriny na Slovensku je okolo 30 TWh.