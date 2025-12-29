< sekcia Ekonomika
Elektrina sa drží nad 100 eur/MWh, cena plynu sa takmer nezmenila
Ceny energií na burzách sa v minulom týždni príliš nemenili.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Ceny energií na burzách sa v minulom týždni príliš nemenili. Elektrina pre Slovensko s dodaním v budúcom roku sa na pražskej burze PXE v piatok predávala za 100,91 eura za megawatthodinu (MWh) a už druhý týždeň zostáva nad hranicou 100 eur/MWh. Oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnela o 0,2 %.
Mierne klesla aj cena zemného plynu s dodaním v nasledujúcom mesiaci na holandskom virtuálnom bode TTF. Ten sa piatok predával za 28,095 eura/MWh, čo je podobne ako u elektrickej energie medzitýždňový pokles približne o 0,2 %.
Najnižšiu cenu plynu zaznamenali burzy v prvej polovici decembra, keď sa predával za 26,602 eura/MWh. Naopak, najvyššia cena bola v polovici februára a to až 52,308 eura/MWh.
