Elektrina v minulom týždni na burzách zdražela
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Ceny energií na burzách sa v minulom týždni pohybovali zmiešane. Zatiaľ čo zemný plyn mierne zlacnel, cena elektriny po predchádzajúcom prepade opäť výraznejšie vzrástla. Stále sa však drží pod psychologickou hranicou 100 eur za megawatthodinu (MWh).
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskej burze TTF v piatok (20. 2.) predával za 32,029 eura/MWh, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu o 1,5 % menej. Počas týždňa dokonca cena plynu nakrátko skĺzla pod hranicu 30 eur/MWh, a to v utorok 17. februára, na 29,822 eura/MWh, čo bolo najmenej vo februári a zároveň to bola najnižšia cena od 12. januára.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskej burze TTF v piatok (20. 2.) predával za 32,029 eura/MWh, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu o 1,5 % menej. Počas týždňa dokonca cena plynu nakrátko skĺzla pod hranicu 30 eur/MWh, a to v utorok 17. februára, na 29,822 eura/MWh, čo bolo najmenej vo februári a zároveň to bola najnižšia cena od 12. januára.
Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v budúcom roku sa na pražskej burze PXE v piatok zvýšila na 96,11 eura/MWh, medzitýždňovo tak vzrástla o 6,2 %. Elektrina sa tak vrátila približne na cenu z predchádzajúceho obdobia, keď 6. februára stála 96,68 eura.