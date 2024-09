Elektrina v SR sa vďaka obnoviteľným zdrojom predávala za záporné ceny

Bratislava 9. septembra (TASR) - Elektrinu na Slovensku mohli minulý rok kúpiť obchodníci za záporné ceny, kedy za jej kúpu neplatili, ale naopak dostali zaplatené. To súviselo najmä s výrazným zvýšením výroby elektriny z veterných a fotovoltických elektrární. Informovala o tom v pondelok Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI).



K nákupu za záporné ceny malo dôjsť na Slovensku 90-krát, pričom v iných krajinách Európskej únie (EÚ) bol tento počet vyšší. Vo Fínsku to bolo napríklad 481-krát, v Nemecku 300-krát a susednej Českej republike 131-krát. "Všetko sú to krajiny, ktoré sú vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) pred nami, a Česká republika napríklad aj v oblasti výstavby veterných elektrární významne zjednodušila ich povoľovanie," priblížil člen výkonného výboru SAPI Ján Lacko.



V Nemecku musela byť podľa neho dokonca obmedzená výroba elektriny z OZE kvôli zvýšenej ponuke a nedostatočnému dopytu. Takto vyrobená lacná a dostupná energia by mala tlačiť na znižovanie celkových cien elektriny v Európe, pričom podiel elektriny vyrobenej z OZE mal v EÚ v minulom roku vzrásť až na 45 %, a to najmä vďaka fotovoltickým a veterným elektrárňam.



"V prípade Slovenska je najväčší nevyužitý potenciál stále vo veternej energetike, keďže tu stále máme iba päť veterných elektrární. Zatiaľ sa bohužiaľ od minulého roka, kedy vláda prijala záväzok zrýchliť a zjednodušiť povoľovacie procesy, prakticky žiadne z bariér neodstránili," upozornil Lacko.



Ak majú v budúcnosti slovenské domácnosti a firmy vyťažiť maximum zo zelenej transformácie európskej energetiky, je podľa odborníka potrebné, aby bol rozvoj kapacít siete na Slovensku plánovaný transparente a dlhodobo.