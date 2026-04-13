Pondelok 13. apríl 2026
Elektrina zlacnela, cena plynu klesla na úroveň zo začiatku marca

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodávkou v budúcom roku klesla na pražskej burze PXE medzi 2. a 10. aprílom z 110,28 eura za megawatthodinu (MWh) na 104,96 eura/MWh. Medzitýždenne sa tak znížila približne o 4,82 %.

Výraznejší vývoj zaznamenal zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci. Jeho cena na holandskom virtuálnom obchodnom uzle TTF na konci 15. týždňa klesla približne o 12,8 %, a to z 50,044 eura/MWh (3. 4.) na 43,638 eura/MWh (10. 4.). Dostala sa tak takmer na úroveň z 2. marca (43,238 eura/MWh).
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína