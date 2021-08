Elektromobilita rastie, vodiči prešli viac ako 6 miliónov kilometrov

Bratislava 17. augusta (TASR) – Elektromobilita zaznamenala oproti minulému roku nárast. Vodiči vďaka nej prešli viac ako šesť miliónov kilometrov. Ukazujú to údaje spoločnosti GreenWay, ktorá pôsobí v oblasti elektromobility.



V období od januára do júla tohto roka spotrebovali vodiči elektromobilov viac ako 1,2 GWh energie z nabíjačiek spoločnosti. Medziročne je to o 200 % viac. Za mesiac júl spotrebovali klienti 320 MWh energie a uskutočnili 20.000 nabíjacích relácií. "Podľa nášho názoru je rekordná úroveň používania našich nabíjačiek odozvou na veľký nárast počtu registrácií elektromobilov," komentoval Managing Partner spoločnosti Peter Badík. V sieti firmy na Slovensku a v Poľsku je už zaregistrovaných takmer 15.000 vodičov. Vlani v júli ich bolo približne 6000. Tempo rastu počtu nových klientov sa stále zvyšuje. V období od začiatku roka do júla sa vodiči registrovali v sieti o dva-tri krát viac ako v rovnakom období minulého roka.



"Predaj elektromobilov neustále rastie, čo sme zaznamenali v našich dátach, ale aj v spokojnosti našich obchodných partnerov, ktorým spravujeme ich nabíjačky," pokračoval Badík. Vodiči najčastejšie používajú nabíjačky, pri ktorých sa nachádzajú ďalšie služby, ktoré môžu počas nabíjania využiť. Medzi najobľúbenejšie nabíjacie stanice na Slovensku patria stanice pri nákupných centrách v Žiline, Bratislave, Považskej Bystrici, Banskej Bystrici a Poprade.