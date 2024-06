Elektromobilu Mini od BMW hrozia od EÚ najvyššie clá nad 38 %

Berlín 14. júna (TASR) - Elektromobilu Mini od nemeckej automobilky BMW, ktoré sa vyrába v Číne, hrozia v rámci predbežných plánov Európskej únie najvyššie dovozné clá. Ak by vstúpili do platnosti, na Mini tak môže byť uvalené dovozné clo nad 38 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Európska komisia tento týždeň oznámila, že od 4. júla môže zaviesť na elektrické autá dovážané z Číny predbežné clá až vo výške 38,1 %. Či sa však začnú uplatňovať, závisí od toho, či sa EÚ a Čína dohodnú na inom kompromisnom riešení.



Sériová výroba Mini, ktoré BMW vyrába v Číne v spolupráci s čínskou automobilkou Great Wall Motor, sa začala koncom minulého roka. Krátko na to Európska komisia začala vyšetrovanie, či čínski výrobcovia elektromobilov neprofitujú z vysokých štátnych dotácií.



Produkcia Mini je v Číne stále vo svojich začiatkoch a spoločný podnik BMW a Great Wall Motor nebol schopný počas prieskumu splniť podmienky na takej úrovni, aby bol zaradený medzi výrobcov spolupracujúcich pri vyšetrovaní, uviedol zdroj oboznámený so situáciou. V prípade, že Brusel clá zavedie, firmám vyhodnoteným ako spolupracujúce s EÚ hrozia nižšie clá - 17,4 % až 21 %. Do tejto skupiny by mali patriť napríklad BMW Brilliance Automotive, ďalší spoločný podnik BMW v Číne. Ten v ázijskej krajine vyrába elektrické vozidlá iX3 určené na export do Európy od konca roku 2020.



BMW sa k týmto informáciám nevyjadrila. Jej šéf Oliver Zipse však už krátko po oznámení EK o plánoch uvaliť dovozné clá na elektromobily vyrábané v Číne oznámil, že "clá nie sú vhodným riešením a Európska komisia v skutočnosti európske podniky aj európske záujmy poškodzuje". Rovnaký názor dali najavo aj iné nemecké automobilky. Obávajú sa obchodnej vojny, ktorej výsledkom môžu byť odvetné dovozné clá na autá vyvážané z Nemecka do Číny.



Európska komisia potvrdila, že prípadné clá sa dotknú aj spoločných podnikov. Nešpecifikovala však, či spoločné podniky založené nedávno budú spadať pod nižšie clá platné pre spolupracujúce firmy. V prípade, že na Mini bude uvalené clo na úrovni 38,1 %, bude to znamenať tvrdý zásah do očakávaných predajov vozidiel, od ktorých si firma sľubuje splnenie emisných cieľov.



Predbežné clá majú platiť od 4. júla, vyšetrovanie však bude pokračovať aj naďalej, až do konca októbra. To dáva Bruselu a Pekingu dosť času na dosiahnutie dohody, ktorá by nepriaznivé dôsledky pre automobilky zmiernila.