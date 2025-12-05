< sekcia Ekonomika
Elektromobily budú v Nemecku oslobodené od dane dlhšie
Elektromobily, ktoré budú po prvýkrát zaregistrované do konca roka 2030, zostanú vďaka tejto zmene zákona oslobodené od dane až na desať rokov - maximálne však do 31. decembra 2035.
Autor TASR
Berlín 5. decembra (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) v snahe zatraktívniť kúpu elektromobilov vo štvrtok (4. 12.) večer predĺžila o päť rokov ich oslobodenie od dane z motorových vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Elektromobily, ktoré budú po prvýkrát zaregistrované do konca roka 2030, zostanú vďaka tejto zmene zákona oslobodené od dane až na desať rokov - maximálne však do 31. decembra 2035. Kto prejde na elektromobil až na konci tohto obdobia, bude mať nárok len na päťročné oslobodenie od dane. Toto je „jasný stimul pre skorý prechod“, uviedol poslanec za Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) Ingo Vogel. Bez rozhodnutia Bundestagu by oslobodenie od dane úplne zaniklo na konci tohto roka. Podľa vládnej koalície bude mať predĺženie nariadenia za následok stratu daňových príjmov vo výške jednej miliardy eur.
Poslanec Hauke Finger z opozičnej Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá ako jediná parlamentná skupina hlasovala proti novele, obvinil vládu, že chce „tieto peniaze vyhodiť von oknom“. Zástupca koaličnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Stefan Korbach naopak túto sumu označil za zodpovednú, pretože podľa neho uľahčuje prechod na elektromobilitu a zároveň posilňuje automobilový priemysel a jeho dodávateľov.
Elektromobily, ktoré budú po prvýkrát zaregistrované do konca roka 2030, zostanú vďaka tejto zmene zákona oslobodené od dane až na desať rokov - maximálne však do 31. decembra 2035. Kto prejde na elektromobil až na konci tohto obdobia, bude mať nárok len na päťročné oslobodenie od dane. Toto je „jasný stimul pre skorý prechod“, uviedol poslanec za Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) Ingo Vogel. Bez rozhodnutia Bundestagu by oslobodenie od dane úplne zaniklo na konci tohto roka. Podľa vládnej koalície bude mať predĺženie nariadenia za následok stratu daňových príjmov vo výške jednej miliardy eur.
Poslanec Hauke Finger z opozičnej Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá ako jediná parlamentná skupina hlasovala proti novele, obvinil vládu, že chce „tieto peniaze vyhodiť von oknom“. Zástupca koaličnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Stefan Korbach naopak túto sumu označil za zodpovednú, pretože podľa neho uľahčuje prechod na elektromobilitu a zároveň posilňuje automobilový priemysel a jeho dodávateľov.