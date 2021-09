Elektromobily môžu znížiť dopyt po kapacite rafinérií na polovicu

Oslo 25. septembra (TASR) - Globálna snaha o elektrifikáciu cestnej dopravy s cieľom zredukovať emisie oxidov uhlíka môže do roku 2050 znížiť dopyt po kapacite rafinérií vo svete na polovicu. Uviedla to poradenská spoločnosť Rystad Energy so sídlom v nórskom Osle.



Mukesh Sahdev, senior viceprezident a vedúci spoločnosti Rystad Energy odhaduje, že niekedy do roku 2050 bude automobilová doprava "blízko k 90-percentnej elektrifikácii". Tento scenár pravdepodobne povedie k poklesu globálnej rafinérskej kapacity o 50 %.



Elektromobily znížia celosvetovú spotrebu benzínu a nafty, ale dopyt po ďalších ropných produktoch v leteckom, námornom a petrochemickom sektore môže zostať vysoký v dôsledku urbanizácie, čo bude pre rafinérsky sektor predstavovať výzvu, uviedol Mukesh.



Domnieva sa preto, že dôjde k "významnej racionalizácii nadväzujúcich aktív v celom dodávateľskom reťazci". Napríklad namiesto benzínu a nafty sa bude vyrábať viac tzv. ropného koksu pre grafit v batériách, povedal a dodal, že globálny dopyt po rope by však v krátkodobom horizonte mohol rásť. Dôvodom je "zadržaný dopyt" po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19.