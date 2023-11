Eurostat: Elektromobily sú v obchode EÚ so svetom čoraz dôležitejšie

Luxemburg 6. novembra (TASR) - Elektrické a hybridné vozidlá sú v obchode s osobnými automobilmi medzi Európskou úniou (EÚ) a zvyškom sveta čoraz dôležitejšie. V roku 2022 do tejto kategórie spadalo 42 % všetkých dovezených automobilov, zatiaľ čo v prípade vývozu to bolo 26 %, oznámil v pondelok štatistický úrad EÚ Eurostat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ešte v roku 2017 tvorili elektromobily a hybridné vozidlá v rámci EÚ len približne 7 % automobilových dovozov a 2 % exportu. Podiel plne elektrických automobilov sa vyvíjal porovnateľne, keď z približne jedného percenta na dovozoch aj vývozoch v roku 2017 vzrástol na vlaňajších 15 %, resp. 9 %.



V roku 2022 sa do EÚ doviezli hybridné a elektrické automobily v hodnote približne 37 miliárd eur v porovnaní s 29,1 miliardy eur v roku 2021. Čisto elektrické autá mali hodnotu 12,6 miliardy eur. Automobily s alternatívnymi pohonmi predané z EÚ do zvyšku sveta dosiahli hodnotu 59,1 miliardy eur. Na elektrické autá pripadala o niečo viac ako tretina z tejto sumy vo výške 22,4 miliardy eur.