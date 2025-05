Elektromobily sú z pohľadu nákladov efektívnejšie ako klasické autá

Karlsruhe 24. mája (TASR) - Elektromobily sú lepšie nielen pre životné prostredie, ale často aj pre peňaženky ich používateľov. K tomuto záveru dospeli výskumníci z Fraunhoferovho inštitútu pre výskum systémov a inovácií (ISI) v Karlsruhe, ktorí analyzovali viac ako 70 štúdií a iných vedeckých zdrojov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



ISI naposledy uverejnil takúto štúdiu v roku 2020. „Odvtedy sa toho veľa udialo, najmä pokiaľ ide o batérie,“ uviedol autor štúdie Martin Wietschel, ktorý v ISI vedie oddelenie energetických technológií a systémov. Pri komplexnom posúdení životného cyklu vozidiel od ich výroby až po likvidáciu výskumníci dospeli k záveru, že elektromobil strednej triedy zakúpený v Nemecku v súčasnosti vypúšťa približne o 40 % až 50 % menej emisií skleníkových plynov ako porovnateľné auto so spaľovacím motorom. Vyššie emisie v rámci výroby elektrických áut sú tak kompenzované úsporami počas prevádzky.



Situácia je podobná aj pokiaľ ide o nákladovú efektívnosť. „Už dnes môže byť elektromobil lacnejší ako vozidlo so spaľovacím motorom, ak sa pozrieme na celkové náklady a nielen na všeobecne vyššiu obstarávaciu cenu,“ priblížil Wietschel. V prípade, ak je doma alebo alebo v práci k dispozícii nabíjacie zariadenie, môžu byť podľa štúdie elektromobily už po troch rokoch vlastníctva ekonomickejšie ako vozidlá s klasickým pohonom.



Výskumníci poukázali aj na určité nevýhody elektromobilov, napríklad pokiaľ ide o uvoľňovanie pevných častíc spôsobené opotrebovaním pneumatík, ktoré je väčšie v dôsledku vyššej hmotnosti. „Existujú ekologickejšie spôsoby dopravy ako elektromobil,“ zhrnul Wietschel. „Elektromobil je však stále jednoznačne šetrnejší k životnému prostrediu ako porovnateľné vozidlo so spaľovacím motorom,“ uzavrel auto štúdie.