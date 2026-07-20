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Elektromobily v Nemecku v rokoch 2020 až 2025 reálne zlacneli o 18 %

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Globálne ceny batérií sa v rovnakom období po úprave o infláciu znížili o 35 až 37 %.

Autor TASR
Berlín 20. júla (TASR) - Batériové elektrické vozidlá (BEV) sa v Nemecku počas obdobia rokov 2020 až 2025 po úprave o infláciu stali cenovo dostupnejšími. Ukázali to údaje americkej neziskovej organizácie Medzinárodná rada pre čistú dopravu a nemeckého inštitútu Fraunhofer ISI. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Mediánová nominálna cena BEV v Nemecku síce vzrástla o 42 % na približne 53.000 eur, ale po úprave o infláciu ceny modelov BEV s porovnateľnými charakteristikami klesli o zhruba 18 %. Ceny vozidiel so spaľovacím motorom v rokoch 2020 až 2025 na nemeckom trhu aj po úprave o infláciu stúpli o približne 2 %.

Globálne ceny batérií sa v rovnakom období po úprave o infláciu znížili o 35 až 37 %. Na cenách vozidiel sa to prejavilo len obmedzene. Priemerný dojazd vozidiel na elektrický pohon sa však zvýšil približne o tretinu, čo naznačuje, že úspory v oblasti batérií výrobcovia investovali do vylepšenia elektromobilov.

Počet dostupných modelov BEV v Nemecku sa v rokoch 2020 až 2025 zväčšil viac ako štvornásobne na 159. Zároveň počet modelov áut so spaľovacím motorom klesol na 194.
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