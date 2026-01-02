< sekcia Ekonomika
Elektromobily v roku 2025 tvorili 95,9 % predaja nových áut v Nórsku
V roku 2024 zodpovedali plne elektrické autá za 88,9 % nových registrácií v škandinávskej krajine.
Autor TASR
Štokholm 2. januára (TASR) - Takmer všetky novo registrované automobily v Nórsku boli v minulom roku plne elektrické. Elektromobily tvorili 95,9 % všetkých nových predaných áut, pričom v decembri to bolo až 98 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na údaje nórskeho zväzu cestnej dopravy OFV.
V roku 2024 zodpovedali plne elektrické autá za 88,9 % nových registrácií v škandinávskej krajine. V Nórsku úrady v roku 2025 zaregistrovali rekordných 179.549 nových áut, čo predstavuje nárast o 40 % oproti predchádzajúcemu roku. Silný nárast dopytu súvisí s plánovaným znížením daňových úľav na elektromobily v tomto roku.
Najpredávanejšou automobilovou značkou bola piaty rok po sebe Tesla s trhovým podielom 19,1 %, nasledovaná skupinou Volkswagen, na ktorú pripadlo 13,3 % nových registrácií, a spoločnosťou Volvo Cars (7,8 %). Sedem z desiatich áut na nórskych cestách v súčasnosti stále používa spaľovací motor, uviedlo ďalej združenie OFV.
