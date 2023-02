Elektromobily získavajú v EÚ čoraz väčší podiel na trhu

Brusel 1. februára (TASR) – Predaj elektrických áut v Európskej únii (EÚ) dosiahol v roku 2022 nový rekord, keďže sa región snaží zbaviť vozidiel na fosílne palivá. Ukázali to v stredu údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa ACEA sa elektromobily na batérie vlani podieľali na predaji nových áut v EÚ 12,1 % v porovnaní s 9,1 % v roku 2021 a 1,9 % v roku 2019.



EÚ súhlasila so zákazom predaja nových benzínových a naftových áut od roku 2035 v rámci snahy o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.



Predaj elektrických vozidiel v Únii v minulom roku vzrástol o 28 % na vyše 1,1 milióna. Podporil ho najmä nemecký trh, kde sa predaj zrýchlil na konci roka, tesne pred poklesom bonusov na kúpu týchto áut.



V Nórsku však boli až takmer štyri z piatich zaregistrovaných nových áut (79 %) v minulom roku elektrické. Krajina, ktorá je producentom ropy, chce ukončiť predaj nových áut na fosílne palivá do roku 2025, desať rokov pred zákazom v EÚ.



Taliansky trh ako jediný pribrzdil, pričom predaj elektrických áut tam vlani klesol o 26,9 %.



Minulý rok bol silným rokom aj pre hybridné automobily, ktoré dosiahli trhový podiel 22,6 % v EÚ.



Tradičné autá so spaľovacími motormi naďalej strácali pôdu pod nohami napriek tomu, že v roku 2022 stále predstavovali viac ako polovicu z predaja áut v EÚ, a to 52,8 %.



Dieselové vozidlá, zasiahnuté sankciami a zmenšujúcou sa ponukou v sortimente výrobcov, pokračujú v klesajúcom trende, pričom vlani sa ich predaj znížil o takmer 20 % na 1,5 milióna vozidiel.



Európski výrobcovia automobilov investujú 250 miliárd eur do elektrifikácie, povedal Luca de Meo, prezident ACEA a generálny riaditeľ francúzskej automobilky Renault. "Automobilový priemysel napreduje rýchlo," vyhlásil.



De Meo však tiež uviedol, že Európa potrebuje viac verejných nabíjacích staníc, pričom počet inštalácií v EÚ dosahuje len 2000 týždenne, zatiaľ čo na zabezpečenie prechodu na elektromobily je potrebných 14.000 týždenne.



Elektromobily si pre ich vysoké ceny v súčasnosti kupujú "bohatšie" domácnosti. To by sa však malo podľa prezidenta ACEA zmeniť s rozširovaním ich výroby.



No zatiaľ čo líder na trhu s elektromobilmi, americká automobilka Tesla, začiatkom roka 2023 prudko znížil svoje ceny, de Meo varoval, že dostať sa do cenovej vojny by bolo kontraproduktívne.