Elektromobily značky Hyundai budú v USA daňovo zvýhodnené

Soul 2. januára (TASR) - Päť modelov juhokórejskej automobilovej skupiny Hyundai Motor Group (Hyundai) bude tento rok prvýkrát zaradených do programu daňových úľav na nákup elektrických vozidiel v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry YNA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje z odvetia.



Daňové zvýhodnenie až do výšky 7500 USD (7219 eur) si budú môcť uplatniť kupujúci modelov Ioniq 5, Ioniq 9, EV6, EV9 a Genesis GV70, uviedli zdroje. Úľavy sú kľúčovým nástrojom v rámci takzvaného zákona o znížení inflácie (Inflation Reduction Act, IRA), ktorý podpísal prezident Joe Biden v auguste 2022. Nárokovať si ich môže každý kupujúci nového elektromobilu, ktorý bol zmontovaný v USA s použitím nerastných surovín vyťažených a spracovaných v Spojených štátoch alebo v krajinách a regiónoch, ktoré majú s Washingtonom uzavreté dohody o voľnom obchode. Nastupujúca administratíva zvoleného prezidenta Donalda Trumpa však môže tento program ukončiť alebo obmedziť, upozornila agentúra YNA.



Vďaka daňovým úľavám, ktoré Hyundai ponúka pri nákupe elektrických vozidiel, získa popredná juhokórejská automobilová skupina ďalšiu podporu pri ich predaji v USA. Za deväť mesiacov do konca decembra minulého roka predali Hyundai a jeho sesterská spoločnosť Kia v USA spolu 91.348 vozidiel, čo je o 30,3 % viac ako v rovnakom období roka 2023.



(1 EUR = 1,0389 USD)