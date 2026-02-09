< sekcia Ekonomika
Elektronická diaľničná známka má 10 rokov, predalo sa 45 mil. kusov
Od júla 1996 existovali iba diaľničné nálepky, a to aj pre vozidlá nad 3,5 tony.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Elektronická diaľničná známka si v tomto roku pripomína desať rokov od svojho zavedenia na Slovensku v roku 2016, keď nahradila diaľničné nálepky. Odvtedy až doteraz sa predalo vyše 45 miliónov kusov diaľničných známok. Informovali o tom v pondelok z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Elektronická diaľničná známka za uplynulé desaťročie zásadne zmenila spôsob úhrady diaľničných poplatkov, zjednodušila cestovanie miliónom vodičov a stala sa neoddeliteľnou súčasťou modernej dopravnej infraštruktúry.
„Za tie roky si svoje prvenstvo v obľúbenosti u zákazníkov štandardne držala desaťdňová diaľničná známka, ktorej sa predalo 25 miliónov kusov, čo je viac ako polovica z celkového počtu predaných kusov za dekádu e-známky,“ uviedli diaľničiari. Ročná, 365-dňová a 30-dňová e-známka boli v obľúbenosti porovnateľné. Za prvé desaťročie sa z každej z nich predalo približne šesť miliónov kusov.
Od júla 1996 existovali iba diaľničné nálepky, a to aj pre vozidlá nad 3,5 tony. V roku 2010 sa už zaviedlo klasické mýto pre nákladnú dopravu a diaľničné nálepky boli určené už iba pre osobné vozidlá. Ďalším míľnikom bolo nahradenie diaľničných nálepiek elektronickými diaľničnými známkami, vďaka ktorým bolo možné využívať spoplatnené úseky od roku 2016.
Čísla za posledné roky ukazujú rastúci trend predaja elektronických diaľničných známok. Mierny pokles evidovali diaľničiari v období pandémie nového koronavírusu, keď bol pohyb obyvateľstva prirodzene nižší. „Okrem štandardných európskych trhov evidujeme aj nákupy z menej typických krajín, ako sú Turkménsko alebo Uzbekistan. Zaujímavosťou sú aj krajiny registrácie vozidiel, ako Guinea či Omán, z ktorých bol taktiež zaznamenaný nákup e-známky,“ priblížila NDS.
Od roku 2024 prevzali diaľničiari celý systém predaja elektronických diaľničných známok pod svoju správu. Za dva roky prevádzkovania zaviedli viacero zmien, napríklad predĺženie lehoty začiatku platnosti diaľničnej známky z pôvodných 13 na 60 dní, zrušenie ročnej diaľničnej známky alebo zavedenie nového typu diaľničnej známky - jednodňovej. Taktiež zrenovovali dizajn webovej stránky alebo rozšírili spôsoby platby prostredníctvom Apple Pay a Google Pay, čo významne zvýšilo zákaznícky komfort.
„Dlhodobo sa zameriavame na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a zjednodušovanie nákupu diaľničných známok. Zavedené novinky a rozšírené možnosti platby majú pozitívnu odozvu u motoristov,“ uviedol riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
