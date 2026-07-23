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Elektronická fakturácia môže podľa skúseností znížiť náklady až o 70 %
Výrazné prínosy sa prejavujú podľa FS aj v oblasti platobnej disciplíny.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Elektronická fakturácia prinesie podnikateľom zjednodušenie administratívnych procesov, výrazné zníženie chybovosti aj úsporu financií. Skúsenosti z krajín, ktoré tento systém už zaviedli, potvrdzujú, že spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu a náklady spojené s ich administráciou môžu klesnúť až o 70 %. Významné prínosy sa prejavujú aj v oblasti platobnej disciplíny, informoval vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Pripomenul, že zavedenie elektronickej fakturácie je súčasťou európskeho balíka, ktorého cieľom je modernizovať systém dane z pridanej hodnoty (DPH), zjednotiť pravidlá a podporiť digitalizáciu podnikateľského prostredia v celej Európskej únii (EÚ). Na Slovensku bude povinná od 1. januára 2027. Zároveň sa tým otvára priestor na ďalšie znižovanie administratívnej záťaže, keďže údaje z elektronických faktúr by v budúcnosti mohli nahradiť niektoré vybrané výkazy.
„Systém elektronickej fakturácie vychádza na Slovensku z osvedčeného modelu siete Peppol. Okrem modernizácie procesov a zjednodušenia podnikania pomôže obmedziť priestor pre daňové úniky a posilniť férové podnikateľské prostredie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že ide o riešenie, ktoré dokáže výrazne zefektívniť každodenné fungovanie podnikateľov, účtovníkov aj verejného sektora,“ zhodnotil prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Výrazné prínosy sa prejavujú podľa FS aj v oblasti platobnej disciplíny. Podľa Slovenskej asociácie finančníkov má na Slovensku približne 60 % faktúr oneskorenú splatnosť a úhrady meškajú v priemere o viac ako 40 dní. Analýzy Európskej komisie (EK) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) potvrdzujú, že v krajinách, ktoré elektronickú fakturáciu zaviedli, sa čas spracovania dokladov skrátil približne o 50 až 70 %, náklady na ich administratívu klesli o 60 až 80 % a celková efektivita vedenia účtovníctva sa zvýšila o 20 až 40 %, vyčíslil hovorca.
Pripomenul, že zavedenie elektronickej fakturácie je súčasťou európskeho balíka, ktorého cieľom je modernizovať systém dane z pridanej hodnoty (DPH), zjednotiť pravidlá a podporiť digitalizáciu podnikateľského prostredia v celej Európskej únii (EÚ). Na Slovensku bude povinná od 1. januára 2027. Zároveň sa tým otvára priestor na ďalšie znižovanie administratívnej záťaže, keďže údaje z elektronických faktúr by v budúcnosti mohli nahradiť niektoré vybrané výkazy.
„Systém elektronickej fakturácie vychádza na Slovensku z osvedčeného modelu siete Peppol. Okrem modernizácie procesov a zjednodušenia podnikania pomôže obmedziť priestor pre daňové úniky a posilniť férové podnikateľské prostredie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že ide o riešenie, ktoré dokáže výrazne zefektívniť každodenné fungovanie podnikateľov, účtovníkov aj verejného sektora,“ zhodnotil prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Výrazné prínosy sa prejavujú podľa FS aj v oblasti platobnej disciplíny. Podľa Slovenskej asociácie finančníkov má na Slovensku približne 60 % faktúr oneskorenú splatnosť a úhrady meškajú v priemere o viac ako 40 dní. Analýzy Európskej komisie (EK) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) potvrdzujú, že v krajinách, ktoré elektronickú fakturáciu zaviedli, sa čas spracovania dokladov skrátil približne o 50 až 70 %, náklady na ich administratívu klesli o 60 až 80 % a celková efektivita vedenia účtovníctva sa zvýšila o 20 až 40 %, vyčíslil hovorca.