Elektronické mýto sa zmení, začne platiť nový spôsob jeho výpočtu

Bratislava 20. apríla (TASR) - Elektronický mýtny systém na Slovensku od leta čakajú zmeny. Od 1. júla 2025 vstúpi do platnosti nový spôsob výpočtu mýta, zmenia sa sadzby mýta a zavedie sa spôsob určenia emisnej CO2 triedy vozidla. Zmeny súvisia so zavedením európskej smernice Eurovignette. Upozornila na to spoločnosť SkyToll, ktorá prevádzkuje elektronický mýtny systém.



Od júla budú pre výpočet sadzby mýta okrem typu, hmotnosti, kategórie vozidla, počtu náprav a emisnej triedy Euro rozhodujúce aj limitné hodnoty emisných tried CO2, skupina a podskupina vozidla a dátum prvej registrácie vozidla.



Sadzby mýta budú mať po novom tri zložky a výsledná sadzba v eurách za kilometer (eur/km) bez dane z pridanej hodnoty (DPH) bude stanovená ich súčtom. „V závislosti od triedy cesty, kategórie vozidla a jeho typu tak bude sadzba mýta daná súčtom poplatku za infraštruktúru, poplatku za externé náklady spojené s emisiami CO2 spôsobenými premávkou a poplatku za externé náklady spojené so znečistením ovzdušia spôsobeným premávkou. Všetky tieto poplatky budú samostatne vyčíslené na faktúre pre prevádzkovateľa vozidla za prejazdené mýto,“ priblížil SkyToll. Konkrétne sadzby mýta platné od 1. júla 2025 budú zverejnené v predstihu na internetovej stránke emyto.sk.



Od júla sa zmení aj spôsob uplatňovania zliav zo sadzieb mýta na spoplatnených úsekoch ciest pre vozidlá nad 3,5 tony. „Prevádzkovateľ vozidla bude môcť aj naďalej žiadať o zľavu zo sadzby mýta na vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča, a to za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch diaľnic a ciest prvej triedy nad stanovené limity počas kalendárneho roka,“ spresnila spoločnosť prevádzkujúca elektronické mýto.



Doplnila, že pre určenie výšky percentuálnej zľavy od júla do konca tohto roka sa nebudú započítavať kilometre najazdené v prvej polovici tohto roka, teda od januára do konca júna 2025. Po novom budú zrušené retrospektívne zľavy, spätne dopočítaná zľava za kilometre najazdené pred prekročením stanoveného limitu tak od júla nebude uplatňovaná.



Percentuálne sadzby zliav z mýta sa budú pohybovať u vozidiel s hmotnosťou do 12 ton od 8 do 12 % podľa počtu najazdených kilometrov a u vozidiel s maximálnou hmotnosťou nad 12 ton od 8 do 11 %. Nárok na uplatnenie zľavy si bude možné uplatniť iba pre konkrétne spoplatnené vozidlo, nie kumulatívne na všetky vozidlá prevádzkovateľa a kilometre prejdené u jedného prevádzkovateľa mýtnej služby.