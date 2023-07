Elektronický priemysel v Nemecku dosiahol v máji ďalší nárast exportu

Frankfurt nad Mohanom 17. júla (TASR) - Export výrobkov elektronického a elektrotechnického priemyslu v Nemecku v máji pokračoval v raste. Združenie nemeckého elektronického a elektrotechnického priemyslu (ZVEI) v pondelok oznámilo, že vývoz sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka posilnil o 6,1 % na 20,3 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V porovnaní so začiatkom roka sa dynamika spomalila, okrem iného z dôvodu ďalšieho oslabenia v Číne, ktoré je pre odvetvie najdôležitejším exportným trhom. Hodnota vývozu do krajiny sa znížila o 0,6 % na 2,2 miliardy eur. Na ďalšom kľúčovom trhu v USA sa export posilnil o 3,9 %.



Za päť mesiacov do konca mája dosiahol nemecký elektronický priemysel nárast exportu o 9,7 % na 105,2 miliardy eur. Dovozy rástli ešte výraznejšie, keď sa ich hodnota v sledovanom období zvýšila o 12,8 % na 112,7 miliardy eur.