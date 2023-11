Elektronický účet poistenca získal cenu ITAPA

Bratislava 24. novembra (TASR) - Projekt Elektronického účtu poistenca (EUP) získal prvé miesto za najlepší projekt v kategórii digitalizácia spoločnosti na konferencii o moderných technológiách na Slovensku - ITAPA. Na druhom mieste bolo technické riešenie rodičovského dôchodku, ktoré Sociálna poisťovňa (SP) dokázala pripraviť a zrealizovať v krátkom čase. V piatok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Spoločne s mojimi kolegami kontinuálne pracujeme na tom, aby sa idea online účtu, kde klientom transparentne zobrazujeme informácie o ich sociálnom poistení, čoraz viac pretavila do reality. Elektronický účet poistenca naďalej ostáva aj mojou osobnou prioritou," uviedol generálny riaditeľ SP Michal Ilko.



EUP mal v uplynulom roku najvýraznejšie rozšírenie svojich funkcionalít. Týkajú sa dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, dávky v nezamestnanosti či úrazových dávok. Spolu s elektronickou práceneschopnosťou (PN) tak podľa Kontúra pokrývajú väčšinovú časť agendy sociálneho poistenia.



Do elektronického účtu poistenca má pribudnúť aj informatívna suma dôchodku. "Sociálna poisťovňa tak vychádza svojim poistencom v ústrety tak, aby dotknuté skupiny obyvateľstva, ktoré sa k dôchodkovému veku blížia, získali potrebné informácie ešte skôr, než vstúpi do platnosti tzv. oranžová obálka v roku 2026," dodal Ilko.