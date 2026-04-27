Eli Lilly kupuje Ajax Therapeutics
Autor TASR
New York 27. apríla (TASR) - Americký farmaceutický koncern Eli Lilly v pondelok oznámil, že za 2,3 miliardy USD (1,96 miliardy eur) v hotovosti kúpi firmu Ajax Therapeutics, ktorá sa zaoberá vývojom liekov proti rakovine. Lilly sa totiž snaží rozšíriť svoje portfólio onkologických liekov. V rámci tohto úsilia už firma prevzala spoločnosti Scorpion Therapeutics, Orna Therapeutics či Kelonia Therapeutics. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Hlavným aktívom spoločnosti Ajax Therapeutics je experimentálny liek proti myelofibróze. Ide o zriedkavé ochorenie, pri ktorom nastáva fibróza kostnej drene, čo obmedzuje tvorbu krviniek. Šéf divízie Lilly Oncology Jacob Van Naarden povedal, že spoločnosť sa teší na využitie svojich odborných znalostí v oblasti liečby rakoviny krvi, aby „pacientom poskytla ďalší dôležitý nový liek“.
Analytička spoločnosti Scotiabank Louise Chenová uviedla, že dohoda o akvizícii „buduje na zavedených schopnostiach firmy Lilly v liečbe rakoviny krvi.“ Výrobca liekov Eli Lilly konštatoval, že pri prevzatí firmy Ajax Therapeutics najprv uhradí zálohovú platbu a po dosiahnutí určitých klinických výsledkov budú nasledovať ďalšie platby.
(1 EUR = 1,1749 USD)
