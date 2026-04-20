Eli Lilly kupuje biotechnologickú firmu Kelonia za miliardy dolárov
Autor TASR
New York 20. apríla (TASR) - Americký farmaceutický koncern Eli Lilly prevezme biotechnologickú firmu Kelonia Therapeutics so sídlom v Bostone, ktorá vyvíja lieky proti rakovine. Hodnota akvizície môže byť až 7 miliárd USD (5,95 miliardy eur). Spoločnosť Eli Lilly to oznámila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Sumu 3,25 miliardy USD zaplatí Eli Lilly za firmu Kelonia vopred a zvyšné platby budú podmienené klinickými výsledkami vo vývoji. Očakáva sa, že transakcia sa uzavrie do konca tohto roka. Spoločnosť Kelonia vyvíja technológiu na preprogramovanie T-lymfocytov v tele pacienta tak, aby mohli napadnúť rakovinu. Šéf rozvoja koncernu Eli Lilly Jacob Van Naarden označil dáta firmy Kelonia za „veľmi pozoruhodné“.
Eli Lilly tento rok realizuje sériu akvizícií, pričom ohlásila napríklad kúpu spoločnosti Centessa Pharmaceuticals, ktorá sa zaoberá vývojom liekov na poruchy spánku, či prevzatie firmy Orna Therapeutics zaoberajúcej sa bunkovou terapiou.
(1 EUR = 1,176 USD)
