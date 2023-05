Elon Musk by mal tento týždeň navštíviť Čínu

Hongkong 29. mája (TASR) - Šéf spoločnosti Tesla Elon Musk plánuje tento týždeň pricestovať do Číny, kde sa má stretnúť s vysokými predstaviteľmi a navštíviť továreň automobilky v Šanghaji. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené s problematikou. Výrobca elektrických áut ani informačná kancelária čínskej Štátnej rady na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.



Podľa skôr zverejnených informácií by sa mal Musk stretnúť s čínskym premiérom Li Čchiangom. Čína je po Spojených štátoch druhým najväčším trhom Tesly a v Šanghaji má svoj najväčší výrobný závod. Li Čchiang pred marcovým nástupom do funkcie predsedu vlády pôsobil ako tajomník Komunistickej strany Číny v Šanghaji, kde dohliadal aj na výstavbu a otvorenie továrne Tesla.



Správa o Muskovej plánovanej ceste prichádza v čase, keď sa vláda v Pekingu snaží prilákať viac zahraničných investícií, aby podporila ekonomiku ochromenú po troch rokoch protipandemických opatrení.



Tesla v Číne mešká s plánovaným zdvojnásobením výrobných kapacít v šanghajskom závode. Spoločnosť tiež stále čaká na povolenie čínskych úradov, aby mohla v krajine ponúkať svoju technológiu plne autonómne riadených áut. V apríli Tesla oznámila, že v Šanghaji plánuje postaviť veľký závod na výrobu batériových úložísk.