Elon Musk dočasne pozastavil dohodu o akvizícii Twitteru

San Francisco 13. mája (TASR) - Najbohatší človek na svete a šéf spoločnosti Tesla Elon Musk v piatok oznámil, že "dočasne pozastavil" plán na kúpu sociálnej siete Twitter za 44 miliárd USD (42,27 miliardy eur). Odôvodnil to snahou určiť presný počet spamov a falošných účtov na platforme. To je ďalší zvrat po náznakoch o internom napätí a zmätkoch v súvislosti s navrhovanou akvizíciou. TASR správu prevzala z AP.



Zdá sa, že Musk, ktorý hovoril o tom, ako vyčistí Twitter a vyrieši jeho problémy s falošnými účtami a spamom, má pochybnosti o tom, či ich spoločnosť nenahlasuje príliš málo.



Musk vo svojom príspevku na sociálnej sieti poukázal na štvrťročnú správu Twitteru, ktorú Reuters zverejnil 2. mája, a podľa ktorej falošné alebo spamové účty tvorili v 1. štvrťroku menej ako 5 % "speňažiteľných denných aktívnych používateľov" spoločnosti.



"Dohoda o (akvizícii) Twitteru je dočasne pozastavená, čakajú sa podrobnosti podporujúce výpočet, že spam/falošné účty skutočne predstavujú menej ako 5 % užívateľov," povedal Musk, čím naznačil, že je skeptický pokiaľ ide o taký nízky počet.



Z toho však nie je jasné, či problém môže zastaviť dohodu. Akcie Twitteru aj Tesly zamierili opačným smerom, pričom akcie Twitteru klesli o 18 % a akcie Tesly, ktoré Musk navrhol použiť na financovanie transakcie s Twitterom, vyskočili o 5 %.



Musk už predal svoje akcie Tesly v hodnote viac ako 8 miliárd USD na financovanie akvizície.



Analytik Wedbush Dan Ives, ktorý sleduje Teslu aj Twitter, sa domnieva, že Muskov "bizarný tweet" môže priviesť Wall Street k úvahám o možnom kolapse dohody, alebo sa tak pokúša vyjednať nižšiu cenu, prípadne z nej vycúvať, pričom mu hrozí pokuta vo výške 1 miliardy USD.



"Mnohí to budú vnímať tak, že Musk používa spamové účty na Twitteri ako spôsob, ako sa dostať z tejto dohody na výrazne sa meniacom trhu," napísal Ives.



Muskov tweet prichádza deň po tom, čo Twitter vyhodil dvoch svojich top manažérov, pozastavil väčšinu náborov, s výnimkou kriticky dôležitých pozícií a redukuje tzv. nepracovné náklady, aby zabezpečil, že bude "zodpovedný a efektívny".



V správe pre zamestnancov generálny riaditeľ Parag Agrawal uviedol, že spoločnosť nedosiahla míľniky v oblasti rastu a tržieb po tom, čo začala "agresívne" investovať do rozširovania svojej užívateľskej základne a tržieb.