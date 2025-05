Elon Musk kritizuje Trumpove plány zvyšovania výdavkov

Washington 28. mája (TASR) - Americký technologický miliardár Elon Musk kritizuje kľúčovú legislatívnu iniciatívu prezidenta Donalda Turmpa, ktorá počíta s rozsiahlym zvýšením výdavkov federálnej vlády. V rozhovore, ktorý odvysielala v utorok večer (27. 5.) televízia CBS, vyhlásil, že ho sklamalo to, čo prezident nazýva „veľkým krásnym zákonom“ (One big beautiful bill). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Musk podporil Trumpovu volebnú kampaň sumou najmenej 250 miliónov dolárov (220,15 milióna eur) a prezident ho po svojom návrate do Bieleho domu poveril riadením nového Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE). „Myslím si, že zákon môže byť veľký alebo môže byť krásny,“ povedal Musk. „Ale neviem, či môže byť oboje,“ dodal. Legislatívu označil za „obrovský návrh zákona o výdavkoch“, ktorý zvyšuje federálny deficit a „podkopáva prácu“ jeho úradu.



Trumpov balík daňových a výdavkových zákonov schválila minulý týždeň Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu. Program ešte musí schváliť horná komora Kongresu, kde majú Trumpovi republikáni rovnako väčšinu. Zákon patrí k hlavným bodom Trumpovej domácej politiky a jeho presadením by splnil mnohé zo svojich predvolebných sľubov.



Tisícstranová legislatíva zvyšuje výdavky na armádu a ochranu hraníc, predlžuje platnosť zníženia daní právnických a fyzických osôb, ktoré boli schválené v roku 2017 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia, ruší mnohé stimuly v oblasti zelenej energie, ktoré schválil bývalý demokratický prezident Joe Biden, a sprísňuje nároky na zdravotné a potravinové programy.



Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) odhaduje, že navrhované opatrenia by v nasledujúcom desaťročí zvýšili dlh federálnej vlády o približne 3,8 bilióna amerických dolárov (3,35 bilióna eur) na 36,2 bilióna USD.



(1 EUR = 1,1356 USD)