Elon Musk ponúka za Twitter 43 miliárd USD v hotovosti

San Francisco 14. apríla (TASR) - Šéf Tesly Elon Musk má záujem o kúpu sociálnej siete Twitter, za ktorú ponúkol 43 miliárd USD (39,72 miliardy eur) v hotovosti. Podľa vlastného vyhlásenia by potom mohol Twitter transformovať ako súkromnú spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Reuters.



Najbohatší človek na svete aktuálne vlastní v Twitteri podiel vo výške 9,2 %. Vo štvrtok ponúkol odkúpenie kompletnej firmy. Za jednu akciu ponúka 54,20 USD. To je o 38 % viac v porovnaní s jej zatváracou cenou 1. apríla, čo bol posledný obchodný deň pred zverejnením, že Musk získal v Twitteri viac než 9 %.



Podľa Muska sa musí Twitter, ktorý často otvorene kritizoval, prestať obchodovať na burze, aby sa mohli zrealizovať potrebné efektívne zmeny jeho fungovania.



"Investoval som do Twitteru, pretože verím, že má potenciál stať sa platformou slobody prejavu po celom svete, a pretože verím, že sloboda prejavu je spoločenským imperatívom funkčnej demokracie," uviedol Musk v liste adresovanom šéfovi rady riaditeľov Twitteru Bretovi Taylorovi. Podľa Muska sa musí Twitter stiahnuť z burzy, aby sa mohol transformovať, keďže v aktuálnej podobe nedokáže podporovať ani slúžiť slobode prejavu.



"Preto ponúkam kúpu 100 % Twitteru za 54,20 USD za akciu v hotovosti, čo je o 54 % viac v porovnaní s cenou deň predtým, než som začal investovať do Twitteru, a o 38 % viac v porovnaní s cenou deň pred predtým, než bola oznámená moja investícia." Musk dodal, že toto je jeho "najlepšia a konečná ponuka" a v prípade, ak nebude prijatá, bude musieť zvážiť svoju pozíciu akcionára.



Akcie Twitteru sa v predburzovom obchodovaní posilnili o 12 %. V stredu (13. 4.) akcia Twitteru uzavrela na 45,85 USD.