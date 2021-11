Elon Musk sa na Twitteri pýta, či má predať časť svojich akcií Tesly

New York 7. novembra (TASR) - Šéf spoločností Tesla a SpaceX Elon Musk sa na Twitteri pýta, či by mal predať 10% svojich akcií Tesly. Musk spustil hlasovanie v čase rastúceho tlaku z Kongresu na miliardárov, ako je on, aby platili vyššie dane. Informovala o tom agentúra AP.



Niektorí demokrati presadzujú, aby miliardári platili dane aj vtedy, keď cena akcií, ktoré vlastnia, stúpne, napriek tomu, že žiadne akcie nepredajú. Tento koncept sa vola "nerealizované zisky". Čistá hodnota Muskovho majetku sa odhaduje na približne 300 miliárd dolárov.



"V poslednej dobe sa veľa hovorí o nerealizovaných ziskoch ako o prostriedku, ako sa vyhnúť plateniu daní, preto navrhujem predať 10% mojich akcií Tesly," napísal v sobotu popoludní na Twitteri a svojich sledovateľov sa spýtal, či to podporujú.



Asi dve hodiny po Muskovom úvodnom tweete, odpovedalo áno 54% z celkového počtu takmer 900,000 hlasov.



"Mám len akcie, takže jediný spôsob, ako môžem osobne platiť dane, je predať akcie," uviedol a dodal, že sa bude výsledkom hlasovania riadiť.