New York 28. februára (TASR) - Americký miliardár Elon Musk sa opäť stal najbohatším človekom sveta. Prispel k tomu nárast hodnoty akcií jeho spoločnosti Tesla o takmer 70 % v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Agentúra pripomína, že akcie výrobcu elektromobilov Tesla stúpli o zhruba 100 % oproti vnútrodennému minimu zo 6. januára. Investori stavili totiž opäť na rizikovejšie rastové akcie po signáloch o sile ekonomiky a pomalšom tempe zvyšovania úrokových sadzieb amerického Federálneho rezervného systému (Fed). Tesla ťažila tiež z väčšieho dopytu po svojich elektrických vozidlách (EV) po tom, ako znížila ceny niekoľkých modelov.



Akcie Tesly v pondelok (27. 2.) do 16.00 h miestneho času v New Yorku vzrástli o 5,5 % na 207,63 USD (196,73 eura). Tým sa zvýšila hodnota Muskovho majetku na 187,1 miliardy USD podľa Bloomberg Billionaires Index. To je viac než 185,3 miliardy USD, čo je hodnota osobného majetku Bernarda Arnaulta, 73-ročného francúzskeho magnáta, ktoré mu patrí skupina výrobcov luxusných módnych produktov LVMH.



Musk vstúpil do roku 2023 s čistým majetkom 137 miliárd USD. Stal sa tak prvým človekom, ktorý stratil približne 200 miliárd USD zo svojho majetku po strmom poklese akcií Tesly. Prišiel tak o titul najbohatšieho človeka sveta, pričom mu hrozilo, že bude mať problém, získať ho späť. Ale po dvoch mesiacoch je opäť na vrchole rebríčka Bloomberg Billionaires Index.



Dary, ktoré Musk poskytol koncom minulého roka, príliš neodhryzli z jeho čistého majetku. V období od augusta do decembra 2022 daroval 11,6 milióna akcií Tesly na nemenované charitatívne účely podľa údajov zverejnených vo februári. Akcie mali hodnotu približne 1,9 miliardy USD na základe záverečných cien v dňoch, keď boli darované.



Tesla v stredu (1. 3.) organizuje svoj investorský deň v roku 2023, pričom vedúci predstavitelia spoločnosti budú diskutovať o dlhodobých plánoch na expanziu.



Tohoročný rast akcií Tesly ďaleko prekonal rast technologicky náročného indexu Nasdaq 100, ktorý sa v roku 2023 zvýšil o približne 10 %. Tesla sa tento rok stala terčom "špekulatívnych obchodov". V tejto skupine je obľúbená.



Investori Tesly mali obavy, že Musk venuje príliš veľa pozornosti sociálnej sieti Twitter, ktorú získal vlani v októbri, v rovnakom čase, keď výrobca elektromobilov čelil zvýšenej konkurencii v celom odvetví.



Musk v decembri povedal, že plánuje rezignovať zo svojho postu šéfa Twitteru, keď nájde niekoho, kto je dostatočne "hlúpy" na to, aby prevzal túto prácu. Ale tento mesiac zase uviedol, že bude možno potrebovať do konca roka stabilizovať financie Twitteru, kým ho odovzdá novému riaditeľovi.



(1 EUR = 1,0554 USD)