Elon Musk sa stal prvým človekom s majetkom vyšším ako 600 miliárd USD
Aktualizácia sa prejavila aj na prudkom náraste hodnoty Muskovho približne 40-percentného podielu v SpaceX. Forbes preto teraz Muskovo čisté imanie odhaduje na úrovni 677 miliárd USD.
Autor TASR
New York 16. decembra (TASR) - Americký technologický miliardár Elon Musk sa stal prvým človekom na svete, ktorého osobný majetok prekročil hranicu 600 miliárd dolárov (510,51 miliardy USD). Oznámil to v pondelok (15. 12.) časopis Forbes. Prudké zhodnotenie pripísal nedávnym predajom akcií Muskovej vesmírnej spoločnosti SpaceX, ktoré podnik podľa jeho prepočtov ocenili na 800 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Len niekoľko hodín pred aktualizáciou hodnota Muskovho majetku podľa zoznamu najbohatších ľudí sveta časopisu Forbes dosahovala približne 500 miliárd USD, zatiaľ čo agentúra Bloomberg jeho čisté imanie odhadovala na 470 miliárd USD. Hlavnými Muskovými aktívami sú akcie výrobcu elektromobilov Tesla a spoločnosti SpaceX.
Na rozdiel od Tesly SpaceX nie je verejne obchodovanou spoločnosťou, takže jej hodnota sa nedá určiť na základe vývoja kurzu akcií. V takýchto prípadoch sa odvodzuje od ceny, za ktorú dokázali vlastníci predať svoje akcie, čo slúži ako podklad pre výpočet predpokladanej hodnoty celej spoločnosti. Na základe zisku, ktorý dosiahli niektorí investori a zamestnanci SpaceX za najnovšie predaje akcií, sa hodnota spoločnosti pohybuje na úrovni približne 800 miliárd USD, napísal Forbes. Predtým podľa časopisu dosahovala len 400 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1753 USD)
