Elon Musk získal 9,2-percentný podiel v Twitteri

San Francisco 4. apríla (TASR) - Šéf spoločnosti Tesla Elon Musk získal podiel vo výške 9,2 % v sociálnej platforme Twitter a stal sa jej najväčším akcionárom. Vypláva to z údajov americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Akcie Twitteru v reakcii na túto správu vzrástli počas ranného obchodovania v USA o 26 %. Musk tak vlastní takmer 73,5 milióna akcií Twitteru v hodnote približne 2,89 miliardy USD (2,61 miliardy eur) na základe záverečnej ceny akcií Twitteru v piatok (1. 4.) na burze v New Yorku.



Musk v uplynulých mesiacoch kritizoval Twitter, ktorý podľa neho podkopáva demokraciu tým, že nedodržiava zásady slobody slova. Minulý mesiac na Twitteri oslovil svojich viac ako 80 miliónov sledovateľov a spýtal sa ich, či Twitter dodržiava slobodu prejavu. Po tom, ako viac ako 70 % z nich odpovedalo nie, sa spýtal, či je potrebná nová platforma, a naznačil, že vážne uvažuje o vybudovaní novej platformy sociálnych médií.



Musk bol jednou z najväčších osobností na Twitteri a pravidelne sa na platforme dostával do problémov.



Oznámenie o získaní podielu bude ďalším veľkým testom pre nového generálneho riaditeľa Twitteru Paraga Agrawala, ktorý nahradil Jacka Dorseyho po tom, ako v novembri nečakane odstúpil.



Agrawal sa zaviazal zvýšiť zodpovednosť, rýchlejšie rozhodovať a napredovať tiež rýchlejšie pri vytváraní nových produktov. Spoločnosť si stanovila ambiciózne ciele rastu vrátane zvýšenia ročného príjmu na 7,5 miliardy USD a dosiahnutia 315 miliónov denných užívateľov do konca roku 2023.



(1 EUR = 1,1052 USD)