Embargo na dovoz ropy,plynu a uhlia z Ruska stiahne Nemecko do recesie

Berlín 29. marca (TASR) - Embargo na dovoz ropy, plynu alebo uhlia z Ruska, alebo prípadné zastavenie dodávok týchto energií zo strany Moskvy, by stiahlo nemeckú ekonomiku do recesie. Výrazne by však tiež destabilizovalo ruskú ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ak by sa najväčšia európska ekonomika musela natrvalo reštrukturalizovať tak, že už nebude počítať s dodávkami ruskej ropy ani plynu, zodpovedajúca prestavba by mohla trvať až 10 rokov, uviedol nemecký inštitút pre ekonomický výskum DIW. Podľa DIW by v spomenutom prípade mohol nemecký hrubý domáci produkt (HDP) v nasledujúcich 18 mesiacoch klesnúť až o 3 %. "Zároveň by takéto zastavenie dovozu spôsobilo nárast inflácie až o 2,3 percentuálneho bodu."



Embargo alebo zastavenie dodávok by malo ďalekosiahle dôsledky aj pre ruskú ekonomiku. "Aj keby Rusko naďalej dokázalo časť svojich primárnych nosičov energie predávať do tretích krajín, ako je napríklad Čína, je nutné predpokladať, že by to bolo možné len za výrazné cenové zľavy." To znamená, že zastavenie importu energií má "potenciál výrazne destabilizovať ruskú ekonomiku a zvýšiť tlak na vládu, aby zastavila svoju ničivú vojnu proti Ukrajine".