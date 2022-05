Embargo na ruskú ropu predstavuje pre EÚ ďalšie problémy s infláciou

Brusel 4. mája (TASR) - Európskym štátom, ktoré už teraz zápasia s rekordnou infláciou, hrozí ďalšie zhoršenie situácie v súvislosti s návrhom na zastavenie dovozu ruskej ropy do konca roka. Európska komisia v rámci šiesteho balíka sankcií proti Rusku za inváziu na Ukrajine navrhla i embargo na ruskú ropu. Ak ho členské štáty schvália, pôjde o doteraz najtvrdší krok Európskej únie (EÚ) proti ruskému strategickému energetickému sektoru, ktorý pomáha Kremľu financovať jeho vojnu, no stále sa nedotkne jeho obrovského exportu plynu.



Zatiaľ čo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sľubuje, že plánované embargo bude zavedené „spôsobom, ktorý nám a našim partnerom umožní zabezpečiť si alternatívne zásobovacie trasy“, nemecký minister hospodárstva Robert Habeck varoval, že to zasiahne nemeckú ekonomiku. Upozornil pritom, že postupný zákaz dovozu ruskej ropy by mohol viesť k "prerušeniu" dodávok a zvýšeniu cien, ale podporil toto opatrenie ako nevyhnutný krok pri sprísnení sankcií proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.



Habeck, ktorý má na starosti aj energetickú politiku, konkrétne uviedol rafinériu PCK vo východonemeckom meste Schwedt, ktorá by mohla pocítiť dôsledky embarga. Tá pritom pokrýva približne 90 % spotreby ropných produktov v Berlíne a okolitom regióne vrátane medzinárodného letiska Berlín-Brandenburg.



Väčšinovým akcionárom rafinérie je ruský ropný gigant Rosnefť, kontrolovaný Kremľom. Túto komplikovanú situáciu bude podľa Habecka potrebné „politicky vyriešiť“.



Minister poznamenal, že postupná realizácia zákazu by mala pomôcť zmierniť otrasy na ropných trhoch.



Embargo na ruskú ropu sa považuje za zvládnuteľnejší krok ako prerušenie tokov ruského zemného plynu. Zákaz ropy však spôsobí, že ponuka na trhu bude menšia, a to v čase, keď Európa aj USA čelia najväčšej inflácii za celé desaťročia a slabnúcej dôvere v dôsledku vojny na Ukrajine.



"Ruskú ropu možno na svetovom trhu v krátkodobom horizonte nahradiť, ale s dodatočnými nákladmi a logistickými výzvami," uviedla v stredu nemecká priemyselná obchodná skupina BDI. "Vzhľadom na ropné embargo budú ceny energií pravdepodobne naďalej rásť," dodala.



EÚ dlho zvažovala, či sa dokáže odrezať od svojho popredného dodávateľa energií, keďže minulý rok predstavovala ropa z Ruska viac ako štvrtinu jej dovozu.



Zemný plyn, ktorý väčšinou prúdi potrubím, je ťažšie nahradiť a dodávky skvapalneného paliva po mori od iných dodávateľov by nedokázali pokryť výpadok ruského plynu.



Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že produkcia EÚ by v roku 2023 bola asi o 3 % nižšia bez dovozu ruskej ropy a plynu.



Pokiaľ ide o Nemecko, Bundesbank tvrdí, že výkon nemeckej ekonomiky sa v roku 2022 zníži takmer o 2 %, ak energetické embargo povedie k obmedzeniam pre poskytovateľov energie a priemysel. Niektorí analytici ale tvrdia, že dôsledky by boli menej závažné a ekonomika by tento šok zvládla.



Podľa Holgera Schmiedina, ekonóma spoločnosti Berenberg, Európa môže postupne do konca roka zastaviť dovoz ruskej ropy bez toho, aby to spôsobilo jej nedostatok a dramatický nárast cien.



Ale UBS Global Wealth Management zas upozorňuje, že aj keď bude vplyv ropného embarga na hospodársky rast Európy pravdepodobne „zvládnuteľný“, neistota ohľadom dodávok bude podporovať rast cien energií.



TASR o tom informuje na základe správ AFP Bloomberg.