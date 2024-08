Ember: EÚ v 1. polroku vyrobila 30 % elektriny vďaka vetru a slnku

Brusel 2. augusta (TASR) - Veterná a solárna energia v EÚ vzrástla v prvom polroku 2024 na historických 30 percent. Vyplýva to z novej analýzy think-tanku Ember, na ktorú médiá v Bruseli upozornila Globálna rada pre strategickú komunikáciu (GSCC), informuje spravodajca TASR.



Analýza odhalila, že veterné a solárne zariadenia vyrobili počas prvých šiestich mesiacov roku 2024 viac elektriny ako tradičné fosílne palivá.



Ember je nezávislý energetický think-tank, ktorého cieľom je urýchliť prechod na čistú energiu pomocou údajov a politiky. Od roku 2020 sa zameriava na urýchlenie prechodu na elektrickú energiu.



Analýza naznačila, že veterná a solárna energia vzrástla v prvej polovici roka v EÚ na historicky najvyšší podiel - 30 %. V porovnaní s 27 % vyrobenej elektrickej energie z fosílnych palív, ktoré voči vlaňajšiemu rovnakému obdobiu klesli o 17 %. Výroba elektriny z uhlia klesla o štvrtinu (-24 %) a vyprodukovala o 39 terrawatthodín (TWh) menej, kým výroba cez plynové elektrárne klesla o 14 % a o 29 TWh.



Výsledkom je, že emisie v prvom polroku 2024 sú o tretinu (-31 %) nižšie ako v prvom polroku 2022, čo je bezprecedentný pokles za také krátke obdobie.



Ember pripomenul, že k poklesu spotreby fosílnych palív došlo aj napriek tomu, že sa dopyt po elektrine zotavil z dopadov pandémie a krízy cien plynu. Dopyt po elektrine v porovnaní s minulým rokom vzrástol o 0,7 %. Napriek tomu výroba elektriny z uhlia zaznamenala pokles o 24 % a cez plynové elektrárne pokles o 14 %.



Rast obnoviteľných zdrojov energie, najmä veternej a solárnej, bol hlavnou hnacou silou.



"S vetrom a slnkom na vzostupe sa význam energie z fosílnych palív zužuje. Sme svedkami historického posunu v energetickom sektore a deje sa to rýchlo," opísal situáciu Chris Rosslowe, analytik z Emberu.



Podľa uvedenej analýzy rýchly rast veternej a slnečnej energie bol v prvej polovici roka viditeľný najmä v krajinách EÚ. Trinásť členských štátov teraz vyrába viac elektriny z veternej a solárnej energie ako z fosílnych palív, pričom Nemecko, Belgicko, Maďarsko a Holandsko dosiahli tento míľnik po prvýkrát.



V máji pochádzalo viac ako 50 % španielskej výroby elektriny z vetra a slnka, čo sa tiež stalo prvýkrát. V tom istom mesiaci Poľsko zaistilo tretinu elektriny z veternej a slnečnej energie, tiež prvýkrát. Maďarsko zaznamenalo v apríli, máji a júni tri po sebe nasledujúce mesačné rekordy výroby elektriny cez fotovoltiku.



Prvá polovica roku 2024 podľa Ember ukazuje, že prechod EÚ na elektrickú energiu je v plnom prúde, keďže veterná a solárna energia rastú dostatočne rýchlo na to, aby prekonali rast dopytu a vytlačili fosílne palivá z národných mixov.



Udržanie prechodu EÚ na elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov si však bude vyžadovať osobitné zameranie politiky na zmiernenie prekážok integrácie veternej a solárnej energie, bude potrebná primeraná podpora sieťových pripojení a iných faktorov umožňujúcich rýchly rozvoj.











