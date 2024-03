Embraer očakáva zvýšenie dodávok aj tržieb v tomto roku

Sao Paulo 18. marca (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer očakáva, že tento rok zvýši dodávky strojov aj tržby. Na druhej strane, aj naďalej bude musieť riešiť problémy v dodávateľskom reťazci. Uviedla to v pondelok spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tretí najväčší výrobca lietadiel po Airbuse a Boeingu odhaduje, že v roku 2024 dodá zákazníkom od 125 do 135 biznis jetov. Na porovnanie, v roku 2023 ich dodal 115. Čo sa týka komerčných lietadiel, odhaduje, že dodá od 72 do 80 strojov, zatiaľ čo vlani dodal zákazníkom 64 lietadiel.



Spoločnosť zároveň uviedla, že celoročné konsolidované tržby by mali tento rok dosiahnuť od 6 miliárd do 6,4 miliardy USD (od 5,51 miliardy do 5,88 miliardy eur). V prípade hornej hranice prognózy by to znamenalo rast o 21,5 %.



V minulom roku dosiahli konsolidované tržby brazílskej firmy 5,27 miliardy USD. Embraer tak splnil svoj pôvodný odhad, v rámci ktorého sa pohyboval v rozmedzí od 5,2 miliardy do 5,7 miliardy USD.



Aj napriek prognóze rastu dodávok a tržieb Embraer uviedol, že "stále čelí komplikáciám v oblasti dodávateľského reťazca, pričom tento faktor sa negatívne odrazil aj na výsledkoch za rok 2023". Napríklad v poslednom kvartáli minulého roka klesli tržby spoločnosti medziročne o takmer 7 %.



(1 EUR = 1,0892 USD)