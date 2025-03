Embraer skúma možnosť kompletizácie lietadiel KC-390 v Poľsku

Sao Paulo 11. marca (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer v utorok oznámil, že zvažuje zriadenie finálnej montážnej linky pre svoje vojenské nákladné lietadlo KC-390 v Poľsku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Embraer vníma Európsku úniu (EÚ) ako kľúčový trh pre KC-390 po tom, ako si Česká republika, Rakúsko, Holandsko, Švédsko a Slovensko nedávno objednali toto lietadlo, čím sa pripojili k Portugalsku a Maďarsku.



Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že "hľadá partnerov na výrobu dielov a potenciálnu finálnu montážnu linku pre KC-390". Jej generálny riaditeľ Francisco Gomes Neto tento týždeň navštívil Poľsko. Zaoberal sa existujúcimi, novými a potenciálnymi partnermi v oblasti výroby, konečnej montáže, údržby, opráv, výskumu a vývoja.



"Embraer vidí v Poľsku správneho strategického partnera na spojenie síl a budovanie najmodernejšej vojenskej techniky najnovšej generácie," uviedla spoločnosť. "Montáž lietadiel a súvisiaci ekosystém po predaji vrátane údržby a školenia by mohli viesť k vytvoreniu hodnoty vo výške takmer 1 miliardy USD (922,08 milióna eur) a 600 pracovných miest," dodala.



Okrem montážnej linky KC-390 sú v hre ďalšie potenciálne projekty v Poľsku vrátane konštrukčných dielov pre komerčné prúdové lietadlá E2, konverziu lietadiel E190 na nákladné a zariadenie na generálnu opravu podvozku.



Celkový balík by sa mohol potenciálne premietnuť do investície v hodnote viac ako 2 miliardy USD počas desiatich rokov a priniesť viac ako 4400 pracovných miest, uviedol Embraer.



(1 EUR = 1,0845 USD)