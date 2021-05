Emirates odmietnu dodávky Boeingov 777, ak nebudú v súlade so zmluvou

Dubaj 24. mája (TASR) - Letecká spoločnosť Emirates, jeden z najväčších zákazníkov amerického koncernu Boeing, varovala, že odmietne dodávky modelov 777, ak výrobca lietadiel nedodrží zmluvné záväzky.



Prezident Emirates Tim Clark v pondelok v online rozhovore pre dubajský veľtrh arabského cestovného ruchu uviedol, že zatiaľ nedostal nijaké podrobnosti o motoroch lietadiel, aj keď sa testovacie lety začali v roku 2020.



Clarka, vplyvného "veterána" z tohto odvetvia, to znepokojuje, keďže Boeing v nedávnej minulosti príliš veľa sľuboval v súvislosti s výkonmi nových modelov vrátane problematických 737 MAX a 787 Dreamliner. Preto vyhlásil, že aerolínie neprijmú žiadne lietadlo, pokiaľ nedosiahne na 100 % výkon uvedený v kontrakte. "Pokiaľ nebude robiť to, čo povedali a čo je v zmluve, lietadlo neprevezmeme," vyhlásil.



Boeing sa k tomu odmietol vyjadriť a výrobca motorov GE zatiaľ na otázky nereagoval.



Štátna spoločnosť Emirates je jednou z najväčších leteckých spoločností na svete s flotilou zhruba 140 Boeingov 777-300 a 115 Airbusov A380. U amerického výrobcu si objednala 126 modelov 777X a 30 lietadiel 787 v hodnote viac ako 50 miliárd USD (41,02 miliardy eur) za katalógové ceny.



Spoločnosť Boeing vyvíja novú verziu svojej populárnej série veľkých strojov 777, ktoré by mala uviesť na trh koncom roka 2023, o tri roky neskôr ako pôvodne plánovala.



Emirates mali dostať svoje prvé lietadlo vlani v júli, majú tak pochybnosti o tom, že ho dostanú skôr ako v roku 2024, aj keď Boeing povedal, že ho budú mať na konci roka 2023.



Clark zopakoval nedávnu kritiku, že Boeing potrebuje zmenu "kultúry a riadenia" po chybnom modeli 737 MAX, ktorý bol po dvoch tragických nehodách na celom svete takmer dva roky uzemnený. Šéf Emirates nedávno odporučil Boeingu, aby začal komerčne vyrábať nové lietadlo až po jeho úplnom vyskúšaní a certifikácii.