< sekcia Ekonomika
Emirates si objednali 65 lietadiel Boeing 777X
Emirates sa snažia rozšíriť svoju flotilu vďaka rekordným ziskom a neustálemu dopytu po letoch cez tento dopravný uzol medzi východom a západom.
Autor TASR
Dubaj 17. novembra (TASR) - Letecká spoločnosť Emirates si v pondelok objednala 65 lietadiel Boeing 777X v hodnote 38 miliárd USD (32,62 miliardy eur), hneď v prvý deň Dubai Airshow, leteckého veľtrhu v Dubaji, ktorý sa koná každé dva roky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Emirates sa snažia rozšíriť svoju flotilu vďaka rekordným ziskom a neustálemu dopytu po letoch cez tento dopravný uzol medzi východom a západom.
Štátom vlastnená letecká spoločnosť dosiahla v minulom fiškálnom roku zisk 5,2 miliardy USD a počet cestujúcich na medzinárodnom letisku v Dubaji, ktoré je najrušnejším letiskom na svete pre medzinárodnú dopravu, zostáva rekordný.
Dodávky lietadiel by sa mali začať v 2. štvrťroku 2027 v rámci dohody, ktorá zahŕňa aj 130 motorov GE9X od spoločnosti General Electric.
„Je to dlhodobý záväzok, ktorý podporuje státisíce pracovných miest vo výrobe s vysokou hodnotou,“ povedal na tlačovej konferencii predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny Emirates, šejk Ahmad bin Saíd al Maktúm.
Spoločnosť Emirates so sídlom v Dubaji, je najväčším nákupcom modelov Boeing 777. V súčasnosti má objednaných 315 lietadiel Boeing so širokým trupom, čiže lietadiel na dlhé trate.
Emirates, ktoré nakúpili lietadlá v hodnote 52 miliárd USD už na leteckej výstave v roku 2023, vyjadrili frustráciu z opakovaných odkladov týchto dodávok v roku 2025 a následne aj v roku 2026.
(1 EUR = 1,1648 USD)
Emirates sa snažia rozšíriť svoju flotilu vďaka rekordným ziskom a neustálemu dopytu po letoch cez tento dopravný uzol medzi východom a západom.
Štátom vlastnená letecká spoločnosť dosiahla v minulom fiškálnom roku zisk 5,2 miliardy USD a počet cestujúcich na medzinárodnom letisku v Dubaji, ktoré je najrušnejším letiskom na svete pre medzinárodnú dopravu, zostáva rekordný.
Dodávky lietadiel by sa mali začať v 2. štvrťroku 2027 v rámci dohody, ktorá zahŕňa aj 130 motorov GE9X od spoločnosti General Electric.
„Je to dlhodobý záväzok, ktorý podporuje státisíce pracovných miest vo výrobe s vysokou hodnotou,“ povedal na tlačovej konferencii predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny Emirates, šejk Ahmad bin Saíd al Maktúm.
Spoločnosť Emirates so sídlom v Dubaji, je najväčším nákupcom modelov Boeing 777. V súčasnosti má objednaných 315 lietadiel Boeing so širokým trupom, čiže lietadiel na dlhé trate.
Emirates, ktoré nakúpili lietadlá v hodnote 52 miliárd USD už na leteckej výstave v roku 2023, vyjadrili frustráciu z opakovaných odkladov týchto dodávok v roku 2025 a následne aj v roku 2026.
(1 EUR = 1,1648 USD)