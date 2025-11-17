Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Emirates si objednali 65 lietadiel Boeing 777X

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Emirates sa snažia rozšíriť svoju flotilu vďaka rekordným ziskom a neustálemu dopytu po letoch cez tento dopravný uzol medzi východom a západom.

Autor TASR
Dubaj 17. novembra (TASR) - Letecká spoločnosť Emirates si v pondelok objednala 65 lietadiel Boeing 777X v hodnote 38 miliárd USD (32,62 miliardy eur), hneď v prvý deň Dubai Airshow, leteckého veľtrhu v Dubaji, ktorý sa koná každé dva roky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Štátom vlastnená letecká spoločnosť dosiahla v minulom fiškálnom roku zisk 5,2 miliardy USD a počet cestujúcich na medzinárodnom letisku v Dubaji, ktoré je najrušnejším letiskom na svete pre medzinárodnú dopravu, zostáva rekordný.

Dodávky lietadiel by sa mali začať v 2. štvrťroku 2027 v rámci dohody, ktorá zahŕňa aj 130 motorov GE9X od spoločnosti General Electric.

Je to dlhodobý záväzok, ktorý podporuje státisíce pracovných miest vo výrobe s vysokou hodnotou,“ povedal na tlačovej konferencii predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny Emirates, šejk Ahmad bin Saíd al Maktúm.

Spoločnosť Emirates so sídlom v Dubaji, je najväčším nákupcom modelov Boeing 777. V súčasnosti má objednaných 315 lietadiel Boeing so širokým trupom, čiže lietadiel na dlhé trate.

Emirates, ktoré nakúpili lietadlá v hodnote 52 miliárd USD už na leteckej výstave v roku 2023, vyjadrili frustráciu z opakovaných odkladov týchto dodávok v roku 2025 a následne aj v roku 2026.

(1 EUR = 1,1648 USD)
