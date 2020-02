Emiráty dali licenciu na prevádzku prvého jadrového reaktora v regióne

Abú Zabí 17. februára (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v pondelok vydali licenciu pre reaktor v jadrovej elektrárni Barakah, prvý v arabskom svete. Tento krok označili za „historický okamih“.



Spojené arabské emiráty majú síce značné energetické rezervy, ale s 10 miliónmi obyvateľov majú aj veľkú spotrebu elektriny. Preto investovali obrovské prostriedky do rozvoja alternatívnych zdrojov energie vrátane slnečnej.



Elektráreň Barakah, ktorý sa nachádza na pobreží Perzského zálivu, západne od Abú Zabí, mala byť uvedená do prevádzky koncom roka 2017, ale došlo k mnohým odkladom, ktoré tamojší predstavitelia pripísali bezpečnostným a regulačným požiadavkám. V pondelok však národný regulačný úrad schválil prevádzkovú licenciu na prvý zo štyroch reaktorov elektrárne, uviedol Hamad al-Kaabi, zástupca SAE v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (IAEA).



„Toto je historický okamih pre SAE, stáva sa tak prvou arabskou krajinou v regióne, ktorá bude prevádzkovať jadrovú elektráreň,“ uviedol al-Kaabi na tlačovej konferencii. Dodal, že SAE dosiahli tento míľnik vďaka svojej vízii a vedúcemu postaveniu v mierovom nukleárnom programe, ktorý má uspokojiť budúce potreby energie v krajine.



Jadrová elektráreň SAE je prvou v regióne. Saudská Arábia, popredný svetový vývozca ropy, už síce avizovala, že plánuje výstavbu až 16 jadrových reaktorov, ale projekt sa ešte nezačal.



Úrady v Abú Zabí v januári uviedli, že elektráreň by mala začať fungovať v priebehu niekoľkých mesiacov. Zatiaľ nebol stanovený žiadny nový dátum, al-Kaabi však naznačil, že k tomu dôjde čoskoro. „Úplná prevádzka elektrárne Barakah v blízkej budúcnosti prispeje k úsiliu SAE o rozvoj a udržateľnosť,“ povedal a dodal, že prevádzkovateľ musí uskutočniť previerky, kým bude spustená komerčná prevádzka.



Na výstavbe elektrárne približne za 24,4 miliardy USD (22,50 miliardy eur) sa podieľa konzorcium firiem na čele s Korea Electric Power Corporation. Po uvedení všetkých štyroch reaktorov do prevádzky bude mať kapacitu 5600 megawattov elektrickej energie, čo predstavuje približne 25 % spotreby krajiny.



(1 EUR = 1,0842 USD)