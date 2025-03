Emisie CO2 pri výrobe elektriny na Slovensku vlani klesli

Bratislava 22. marca (TASR) - Emisie oxidu uhličitého (CO2) pri výrobe elektriny na Slovensku vlani klesli prvýkrát pod hranicu 100 gramov (g) na kilowatt (kW) vyrobenej energie. SR sa tak v tomto ukazovateli dostala na štvrté miesto v EÚ. Prvé tri priečky obsadili Fínsko, Švédsko a Francúzsko. Upozornil na to v aktuálnom prehľade ekonomického vývoja Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



"Ešte pred piatimi rokmi bola intenzita emisií CO2 na Slovensku na úrovni 177 g na kilowatt. Pokles sa zintenzívnil najmä v ostatných dvoch rokoch. Je to vďaka odstaveniu uhoľných elektrární v Novákoch a Vojanoch a spusteniu tretieho reaktora v Mochovciach," priblížil ISA.



Z hľadiska emisií v energetike sú z regiónu podľa ISA najlepšie Slovensko a Rakúsko. Najvyššie emisie má Poľsko s veľkým podielom tepelných elektrární.



Z veľkých emisných výrobcov elektriny zostávajú v prevádzke Slovnaft, U. S. Steel či plynová elektráreň v Malženiciach, pripomenul inštitút. Doplnil, že v roku 2026 je plánované spustenie štvrtého jadrového bloku v Mochovciach, čo by mohlo znížiť mieru emisií na 85 g CO2 na kW.



"Zvýšenie výroby čistej a stabilnej elektriny vytvára predpoklady na jej vývoz a tiež na prilákanie investorov s energeticky náročnou prevádzkou, napríklad dátové centrá, výrobcov polovodičov či batérií. Príležitosťou je tiež výroba zeleného vodíka využiteľného pri produkcii hnojív a ako ekologické alternatívne palivo k zemného plynu," uzavrel inštitút.