Emisie CO2 z nových áut v 2020 klesli, stúpol predaj elektromobilov

Brusel 27. septembra (TASR) - Priemerné emisie CO2 nových áut registrovaných v krajinách EÚ, na Islande, v Nórsku a Spojenom kráľovstve v roku 2020 klesli o 12 percent v porovnaní s úrovňami v roku 2019. Vyplýva z konečných údajov z monitorovania, ktoré v pondelok zverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA).



Podľa Európskej komisie uvedené údaju naznačujú, že ide o zďaleka najväčší ročný pokles emisií, odkedy v roku 2010 začali platiť normy CO2. Tieto výsledky sa zhodujú tiež s postupným zavádzaním prísnejších noriem emisií CO2 pre autá v rámci celej EÚ od 1. januára 2020.



Na obdobie rokov 2020 – 2024 sa v nariadení EÚ stanovujú ciele emisií CO2 pre celý vozový park EÚ na 95 g CO2/km pre novoregistrované autá a na 147 g CO2/km pre novoregistrované dodávky. To podľa eurokomisie dáva výrobcom áut silný stimul na výrobu ekologicky čistejších vozidiel.



Hlavným faktorom situácie, ktorá je uvedená v správe EEA, je nárast podielu registrácií elektrických vozidiel, predaj elektromobilov sa strojnásobil z 3,5 % v roku 2019 na 11,6 % v roku 2020.



Okrem toho aj cielené opatrenia na obnovu zavedené členskými štátmi tiež podnietili uvádzanie na trh vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ako aj investície do infraštruktúry dobíjania elektrických áut.



Napriek zmenšujúcim sa celkovým predajom nových automobilov v roku 2020, v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, sa celkový počet nových elektromobilov zvýšil a prvýkrát dosiahol viac ako jeden milión.



Konečné údaje EEA ukazujú, že európska legislatíva týkajúca sa emisných noriem CO2 je účinným nástrojom na znižovanie emisií CO2 z osobných vozidiel a dodávok. Väčšina výrobcov splnila svoje emisné ciele, ale konečné údaje potvrdzujú, že od výrobcov, o ktorých sa zistí, že v roku 2020 prekročili svoj emisný cieľ, sa vyberie viac ako 500 miliónov eur.



Ďalšia revízia noriem emisií CO2 s cieľom zosúladiť ich s vyššími ambíciami Únie v oblasti klímy je súčasťou balíka návrhov eurokomisie známych ako "Fit for 55", ktoré boli predložené v júli 2021.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)