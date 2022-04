Emisie dlhopisov dosiahnu vyše 10 bil. USD, viac než pred pandémiou

Londýn 5. apríla (TASR) - Emisie štátnych dlhopisov vo svete dosiahnu tento rok viac než 10 biliónov USD. To znamená o takmer tretinu vyšší objem dlhopisov než v období spred pandémie. Uviedla to v najnovšej správe agentúra S&P Global Ratings. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



S&P Ratings uviedla, že 137 štátov tento rok emituje dlhopisy v objeme 10,4 bilióna USD (9,48 bilióna eur). V porovnaní s najkritickejším pandemickým rokom 2020 to bude zhruba o 30 % menej, na druhej strane až o takmer tretinu viac než v priemere v rokoch 2016 až 2019.



"Sprísňovanie menovej politiky bude tlačiť nahor náklady na obsluhu dlhu," uviedli analytici S&P. "To bude znamenať ďalšie komplikácie pre krajiny, ktoré neboli schopné naštartovať rast ekonomiky, znížiť svoju závislosť od financovania v zahraničných menách a ktoré majú úroky z dlhopisov už teraz v priemere veľmi vysoké," dodali analytici.



Emisie štátnych dlhopisov v prípade rozvíjajúcich sa ekonomík Európy, ďalej krajín Blízkeho východu a Afriky (EMEA), vzrastú podľa S&P do konca tohto roka o 253 miliárd na 3,4 bilióna USD. Očakáva sa, že najväčším emitentom bude z tohto regiónu Egypt, ktorý by tak mal z prvej pozície vytlačiť Turecko. Severoafrická krajina, ktorá medzičasom požiadala o pomoc Medzinárodný menový fond (MMF), podľa odhadov analytikov S&P emituje v tomto roku dlhopisy za zhruba 73 miliárd USD.