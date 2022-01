Emisie dlhopisov v Európe sa dostali na nový rekord

Londýn/Brusel 13. januára (TASR) - Európsky dlhový trh sa dostal na nový rekord, keď v priebehu týždňa dosiahol objem emitovaných dlhopisov 113 miliárd USD (98,58 miliardy eur). Emitenti sa totiž snažia zaistiť si lacnejšie financovanie ešte pred zvýšením úrokových sadzieb.



Portugalsko, Írsko či nízkonákladové aerolínie Wizz Air tento týždeň predávali dlhopisy. Celkový objem dlhopisov predaných na európskom trhu prekonal doterajší rekord zo začiatku roka 2020, keď si firmy zaistili hotovosť tesne pred prepuknutím pandémie.



Ďalším faktorom bolo netradične skoré zatvorenie trhu pred Vianocami. Európska centrálna banka (ECB) by mala začať s obmedzovaním nákupu dlhopisov a americká centrálna banka (Fed) sa pripravuje na zvyšovanie sadzieb.



"Panuje mierna nervozita okolo toho, ako veľmi sa zvýšia rizikové prirážky a výnosy pre kroky Fedu a celkovú inflačnú situáciu," uviedol Marco Baldini z banky Barclays. To podľa neho stimuluje emitentov, aby rýchlo vydávali dlhopisy, keďže v ďalších rokoch si už tak lacno nebudú môcť požičať.



Mohutný štart európskeho dlhopisového trhu do nového roka podporili emisie Španielska, francúzskej agentúry CADES či európsky finančný stabilizačný mechanizmus EFSF.



(1 EUR = 1,1463 USD)