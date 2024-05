Emisie v Číne v marci klesli, je možné, že už dosiahli vrchol

Peking 28. mája (TASR) - Emisie oxidu uhličitého (CO2) v Číne v marci 2024 klesli, a to prvý raz od opätovného otvorenia ekonomiky po obmedzeniach spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. To naznačuje, že emisie v krajine už možno dosiahli svoj vrchol. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Marcový pokles bol výsledkom zvyšovania výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorá pokryla takmer celý nárast dopytu po elektrine, ale aj výrazného prepadu stavebnej činnosti. Ak bude kapacita obnoviteľných zdrojov naďalej rásť, podľa analýzy Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia je možné, že čínske emisie dosiahli vrchol v roku 2023.



Z oficiálnych údajov vplýva, že emisie CO2 v Číne klesli v marci 2024 o 3 % oproti predchádzajúcemu roku. Emisie za celý 1. štvrťrok 2024 však boli stále vyššie ako vlani. Prispel k tomu aj fakt, že výsledky za január a február 2024 sa porovnávali so stále pomalým rozbiehaním sa ekonomiky po zrušení obmedzení v decembri 2022.



Tohoročný marec je tak "prvým mesiacom, ktorý jasne naznačuje emisné trendy po oživení hospodárstva", uvádza sa v analýze zverejnenej v utorok. Analýzy ďalej odhalila, že emisie v energetickom sektore v Číne sa stabilizovali v dôsledku zvýšenia výroby solárnej a veternej energie, zatiaľ čo výroba ocele klesla o 8 % a výroba cementu až o 22 %. To odráža spomalenie v sektore nehnuteľností, ktoré bude pravdepodobne pokračovať.



Rastúci záujem o elektromobily medzitým naďalej ovplyvňuje dopyt po nafte, pričom elektromobily v súčasnosti predstavujú niečo viac ako 10 % všetkých vozidiel na cestách. Na porovnanie, vlani to bolo 7 %.



Rozhodujúce je, že zatiaľ čo dopyt po elektrine rástol, to aj na úrovni domácností, ktoré nakupujú klimatizácie, takmer 90 % z tohto vyššieho dopytu pokryli v marci obnoviteľné zdroje. Veľkú časť obnoviteľnej kapacity predstavuje solárna energia, ktorá je čoraz dôležitejšia pri raste obnoviteľných zdrojov v Číne.



Za 1. štvrťrok sa zvýšil počet solárnych a veterných zariadení o 40 %, aj keď stále existujú problémy s prístupom nových kapacít do rozvodnej siete. Výsledkom je, že veterná a solárna energia predstavujú zatiaľ iba 15 % výroby elektriny v Číne, hoci úrady sa snažia lepšie integrovať obnoviteľné zdroje do siete.



Emisná dráha Číny však zostáva neistá a vládne ekonomické ciele naznačujú, že Peking by mohol byť stále na ceste k zvýšeniu emisií, varovala analýza. Čína pokračuje tiež v investíciách do uhlia, a hoci sa rast uhoľnej kapacity v 1. štvrťroku mierne spomalil, značný počet uhoľných elektrární zostáva.