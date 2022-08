Slovensku chýbajú startupové jednorožce, tvrdí Enehano Solutions

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovensko v súčasnosti výrazne zaostáva za globálnou špičkou aj európskymi susedmi nielen z pohľadu digitalizácie, ale aj v rámci startupovej kultúry. Slovensko nemá doposiaľ ani jedného tzv. startupového jednorožca, teda začínajúcu spoločnosť, ktorej hodnota by dosiahla 1 miliardu USD. Uviedla to spoločnosť Enehano Solutions.



Problémom slovenských začínajúcich spoločností je podľa Enehano to, že naplno nevyužívajú všetky dostupné firemné digitálne nástroje vrátane CRM (Customer Relationship Management - riadenie vzťahov so zákazníkmi). Tento podnikový softvér využíva na Slovensku len vyše 20 % veľkých podnikov a aj pre menšie firmy je často veľkou neznámou, hoci im môže pomôcť rásť.



Kým vo svete spoločnosti vďaka digitalizácii napredujú raketovou rýchlosťou a startupových "jednorožcov" pribúda, na Slovensko podľa Enehano zatiaľ "nepricválali". Chuť a ochota zahraničných investorov vložiť do začínajúcich firiem peniaze - na rozdiel od Česka či Ukrajiny - stále neprichádza. Hoci nádejných a dynamicky rastúcich spoločností, ktorých hodnota dosiahla miliardu dolárov, je vo svete dnes vyše 1000, pre slovenskú scénu sú zatiaľ stále len zbožným želaním.



Problémom však nie sú výlučne finančné a personálne limity či strach z rizikového, ale potenciálne výnosného biznisu. Častými prekážkami spomaľujúcimi rast začínajúcich firiem sú podľa Enehano nielen nevhodne nastavené procesy, ale aj neznalosť možností dnešných moderných technológií, najmä v oblasti marketingu, predaja či starostlivosti o zákazníkov.



"Cloud dnes využívajú predovšetkým startupy, ktorým umožňuje veľmi rýchlo pretaviť zaujímavú myšlienku do praktického využitia. Veľkou výzvou však býva následne samotný predaj produktu či služby. Okrem obmedzených možností financovania majú slovenské startupy vo všeobecnosti často problém s presadením sa na trhu," tvrdí Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano.



Gers vidí budúcnosť začínajúcich slovenských firiem, ktoré majú potenciál prekonať domáci sivý priemer, aj v CRM riešeniach. Na trhu je podľa neho veľká škála aplikácií od rôznych dodávateľov, pričom jeden z najväčších poskytujúcich aj free platformy je napríklad Salesforce, ktorý od začiatku svojho podnikania ponúka svoje riešenia výlučne v cloude.



"Začínajúce firmy často robia chybu, keď predpokladajú, že všetko zvládnu s podporou Excelu. Domnievajú sa, že CRM je nástroj pre stredné alebo veľké podniky. To však nie je pravda. CRM má neuveriteľnú hodnotu aj pre malé začínajúce podniky, ktoré sú obmedzené zdrojmi," doplnil Gers.



Kvalitné CRM, rovnako ako aj využívanie cloudových technológií, bude podľa Enehano už o pár rokov v európskych krajinách absolútnou nevyhnutnosťou. Tlačí na to aj Európska komisia, ktorá predstavila víziu a spôsoby digitálnej transformácie Európy do roku 2030.



Enehano Solutions, s. r. o., vznikla v roku 2016 v Českej republike, obchodné zastúpenie má v USA a Škandinávii a v roku 2021 vstúpila aj na slovenský trh. Jej poslaním je zefektívniť podnikanie firiem v oblasti marketingu, obchodu alebo starostlivosti o zákazníkov.



(1 EUR = 1,0054 USD)