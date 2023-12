Enehano: V roku 2024 bude pre Slovensko dôležité aj zavádzanie cloudu

Bratislava 5. decembra (TASR) - V nasledujúcom roku budú v oblasti digitálnej transformácie viesť hyperautomatizácia, virtuálna realita, internet vecí, digitálne ekosystémy, ochrana osobných údajov, rozširovanie 5G siete, ale aj posun ku cloud-native technológiám. Uviedli to v pondelok odborníci zo spoločnosti Enehano s tým, že pre Slovensko bude dôležité pridať v zavádzaní cloudu a rozširovaní 5G siete.



"Cloud je obrovským akcelerátorom inovácií, keďže všetky nové a moderné technológie bývajú dnes dostupné predovšetkým v ňom. O to viac úsilia by mali naše firmy vyvinúť pri jeho zavádzaní, inak hrozí, že nám v porovnaní s Európou 'ujde vlak' modernizácie, digitalizácie, ale aj konkurencieschopnosti," skonštatoval odborník na digitalizáciu Eduard Gers. Spoločnosť uviedla, že podľa posledných údajov z Eurostatu využívalo na Slovensku cloudové služby doteraz len 36 % podnikov, pričom európsky priemer bol na úrovni 41 %.



Keďže je technológia 5G tiež jedným z dôležitých aspektov digitálnej transformácie, aj v tejto oblasti bude musieť Slovensko podľa spoločnosti pridať. 5G sieťou je dnes v tuzemsku pokrytých približne 55 % domácností, pričom európsky priemer je na úrovni 81 %. "Organizácie, ktoré využívajú potenciál 5G, získavajú konkurenčnú výhodu tým, že poskytujú lepšie používateľské skúsenosti a inovatívne služby," dodal Gers.



Predikcie podľa spoločnosti hovoria, že v budúcom roku bude dôležitá v súvislosti s umelou inteligenciou (AI) aj hyperautomatizácia. Ide o kombináciu robotickej automatizácie, umelej inteligencie a strojového učenia s cieľom zvýšiť efektívnosť a presnosť procesov v podnikoch.



"Fokus na umelú inteligenciu však automaticky neznamená, že táto technológia nahradí ľudí. Umelá inteligencia by sa mala vnímať ako spôsob, ako zrýchliť procesy a uľahčiť človeku prácu. V tejto oblasti zároveň bude potrebné stanoviť regulačné rámce, ale tiež do zautomatizovaných činností zapojiť ľudí, aby riadili presnosť výstupov, vylúčili zaujatosť a zabránili možným problémom," vysvetlil Gers.



Jedným zo silnejúcich trendov je podľa spoločnosti taktiež aj využívanie tzv. internetu vecí (IoT), ktorý zahŕňa sieť vzájomne prepojených fyzických zariadení vybavených rôznymi snímačmi, softvérom a konektivitou. Umožňuje im zhromažďovať a vymieňať si údaje, čím sa zvyšuje automatizácia.



V neposlednom rade bude podľa odborníkov v budúcom roku rezonovať aj kybernetická bezpečnosť a udržateľnosť so zavádzaním ekologických technológií, znižovaním spotreby energie či podpory sociálnej zodpovednosti podnikov. "Udržateľná digitálna transformácia tak je a bude nielen zodpovednosťou, ale aj zdrojom konkurenčnej výhody vo svete, v ktorom je prvoradý záujem o životné prostredie," uzavrela spoločnosť.